Президент Кипра пообещал изъять «некоторые золотые паспорта»

По словам Никоса Анастасиадиса, речь идет по меньшей мере о 10–15 «вопиющих случаях» предоставления гражданства за инвестиции. Он пообещал отобрать все «золотые паспорта», выданные «по ошибке»

Никос Анастасиадис (Фото: Olivier Matthys / Reuters)

Президент Кипра Никос Анастасиадис пообещал отозвать паспорта республики, если выяснится, что гражданство за инвестиции было предоставлено «по ошибке», сообщает Associated Press.

Анастасиадис признал, что, возможно, были допущены ошибки при выдаче так называемых золотых паспортов в рамках более ранней и мягкой версии этой программы.

«Мы должны признать ошибки в некоторых вопиющих случаях, когда паспорта не должны были выдаваться», — сказал Анастасиадис. По его словам, речь может идти о 10–15 таких случаях. «Гражданство будет отобрано у любого, кто получил его [паспорт] в нарушение строгих критериев», — сказал президент Кипра.

Речь идет о программе, в рамках которой гражданство Кипра можно получить за инвестиции в размере от €2 млн ($2,2 млн). Она стартовала в 2013 году. В феврале этого года условия программы были ужесточены. Меры были приняты после того, как Брюссель предупредил, что так называемые золотые паспорта могут помочь организованным преступным группам проникнуть в Европу и повысить риск отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов.