«Аэрофлот» лишил клиента платинового статуса за критику в соцсетях

Уведомление о закрытии элитного счета в программе «Аэрофлот Бонус» и недействительности ранее выданной платиновой карты председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский получил вскоре после публикации на своей странице в сети Twitter фотографии приказа гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева, в соответствии с которым сотрудникам авиакомпании было запрещено пользоваться в офисе смартфонами.

«Савельев окончательно головой поехал», — прокомментировал публикацию Алешковский.

В понедельник, 19 ноября, Алешковский написал на своей странице в сети Facebook, что «Аэрофлот» аннулировал его платиновую карту, полученную за большое число полетов, «в связи с публикацией негативных высказываний» в адрес авиакомпании. Одновременно «Аэрофлот» понизил уровень карты, выданной жене Алешковского (по правилам компании владельцам платиновых карт выдается карта золотого уровня на третье лицо).

Представитель «Аэрофлота» пояснил РБК, что решение о лишении Алешковского статуса и всех ранее накопленных на его счете миль было принято на основании правил программы лояльности. Пункт 7.5 правил дает «Аэрофлоту» право аннулировать счет участника программы, элитный уровень и его привилегии «без возмещения каких-либо расходов, убытков и компенсаций» в случае размещения последним в интернете «публикаций, содержащих заведомо ложную информацию, и/или сведений, порочащих деловую репутацию ПАО «Аэрофлот», а также размещения в интернете отзывов и иных публикаций, направленных на унижение чести и достоинства человека, работников «Аэрофлота», «выраженных в неприличной форме или в негативной оценке личности либо внешности человека, его качеств, поведения в форме, противоречащей общепринятым правилам поведения».

Источник в «Аэрофлоте» отметил, что Алешковский лишен статуса не за публикацию фото с приказом гендиректора авиакомпании и не за критику, а за неоднократные оскорбительные высказывания в адрес руководства и сотрудников авиакомпании. Это не первый случай, когда компания лишает статуса на основании пункта 7.5 правил программы «Аэрофлот Бонус», пояснил источник в «Аэрофлоте».

Сам Алешковский назвал действия «Аэрофлота» цензурой и нарушением ст. 29 Конституции России и пообещал подать на авиакомпанию в суд, если та не восстановит его нарушенные права.