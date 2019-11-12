Ространснадзор предписал «Победе» изменить правила провоза ручной клади

По мнению ведомства, нормы перевозки багажа и ручной клади «Победы» незаконны и ухудшают уровень обслуживания пассажиров, в том числе инвалидов

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Ространснадзор по итогам проверки направил авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») предостережение о необходимости до 20 мая 2020 года устранить нарушения по правилам провоза ручной клади, следует из сведений о проверке в СПАРК «Интерфакса».

Проверка проводилась в октябре по жалобам трех пассажиров, чьи права по провозу багажа и ручной клади были нарушены.

По мнению ведомства, нормы перевозки багажа и ручной клади различаются в нескольких внутренних нормативных документах авиакомпании. Они не идентичны, имеют расхождения в последовательности, не соответствуют требованиям воздушного законодательства. Кроме того, также Ространснадзор счел, что ограничения, действующие у «Победы», ухудшают уровень обслуживания пассажиров, в том числе инвалидов.

В 2017 году «Победа» пыталась оспорить в Верховном суде нормы Минтранса, согласно которым можно провозить бесплатно ручную кладь весом не менее 5 кг плюс другие предметы (дамскую сумку, портфель и пр.). Авиакомпания настаивала, что габариты вещей, разрешенных к провозу, должны зависеть от типа используемого для перевозки самолета.

В середине февраля этого года «Победа» изменила правила перевозки ручной клади. Лоуокстер разрешил брать в салон одно место ручной клади не более 10 кг 36х30х4 см, дамскую сумку, портфель или рюкзак габаритами 36х30х23 см, букет цветов, верхнюю одежду, лекарства и питание для ребенка в полете, один костюм в портпледе, детскую люльку при перевозке ребенка, костыли, трость, ходунки, складное кресло-коляску и товары из duty free, габариты которых не превышают 10х10х5 см.