Власти не выявили нарушений в правилах перевозки ручной клади «Победы»

В начале февраля лоукостер «Победа» по решению Верховного суда изменил правила перевозки ручной клади. Авиакомпания разрешила брать в салон самолета одно место ручной клади весом не более 10 кг. Одновременно компания установила максимально допустимые размеры для такого веса ручной клади — 36х30х4 см.
Помимо этого, в соответствии с Федеральными авиационными правилами на борт рейсов «Победы» разрешили проносить дамскую сумку, портфель или рюкзак габаритами 36х30х23 см, букет цветов, верхнюю одежду, лекарства и питание для ребенка в полете, один костюм в портпледе, детскую люльку при перевозке ребенка, костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску и товары из duty-free габаритами не более 10х10х5 см.
«Можно, как раньше, брать в салон любое количество мест багажа любого типа и веса, но в рамках установленных перевозчиком габаритов 36х30х27 см, или взять в салон одно место ручной клади весом до 10 кг [но в габаритах 36х30х4см], плюс перечень вещей из Федеральных авиационных правил (ФАП)», — разъясняла «Победа» в сообщении об изменении правил компании.
Эти правила вступили в силу 18 февраля.
До этого «Победа» пыталась оспорить в Верховном суде нормы, установленные Минтрансом, которые позволяли каждому пассажиру бесплатно провозить ручную кладь весом не более 5 кг плюс другие предметы (дамскую сумку, портфель и пр).
Авиакомпания настаивала, что габариты вещей, разрешенных к провозу, должны зависеть от типа используемого для перевозки самолета. Верховный суд в этом споре встал на сторону Минтранса.
«Объем багажных полок в наших самолетах от решения суда не изменился, мы по-прежнему не можем увеличить габариты. Поэтому, как говорили ранее, в целях соблюдения ФАП нам пришлось сократить габариты (ширину до 4 см. — РБК) и количество мест ручной клади, чтобы допускать провоз неизменяемых вещей из обязательного перечня ФАП», — пояснил РБК представитель авиакомпании 5 февраля.