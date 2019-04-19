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Власти не выявили нарушений в правилах перевозки ручной клади «Победы»
После вступления в силу новых правил перевозки ручной клади на рейсах «Победы» в феврале Минтранс провел проверку, но нарушений в действиях авиакомпании не нашел
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Правила, регламентирующие перевозку ручной клади на рейсах авиакомпании «Победа», не нарушают действующее законодательство, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих, передают «РИА Новости».

По его словам, к таким выводам пришел Ространснадзор.

«Была завершена проверка авиакомпании «Победа». Нарушений со стороны авиакомпании авиационных правил Федеральная служба по надзору в сфере транспорта не выявила», — сказал Дитрих.

По его словам, Минтранс также пришел к выводу о необходимости «более плотного взаимодействия с авиакомпаниями по применению норм в отношении ручной клади. «[Появилась] договоренность о том, что такого рода инициативы авиакомпании будут подробно обсуждаться с Росавиацией и пассажирам будут разъясняться причины введения тех или иных параметров ручной клади», — добавил Дитрих.

Общество
«Победа» изменила правила провоза ручной клади после решения ВС

В начале февраля лоукостер «Победа» по решению Верховного суда изменил правила перевозки ручной клади. Авиакомпания разрешила брать в салон самолета одно место ручной клади весом не более 10 кг. Одновременно компания установила максимально допустимые размеры для такого веса ручной клади — 36х30х4 см.

Помимо этого, в соответствии с Федеральными авиационными правилами на борт рейсов «Победы» разрешили проносить дамскую сумку, портфель или рюкзак габаритами 36х30х23 см, букет цветов, верхнюю одежду, лекарства и питание для ребенка в полете, один костюм в портпледе, детскую люльку при перевозке ребенка, костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску и товары из duty-free габаритами не более 10х10х5 см.

«Можно, как раньше, брать в салон любое количество мест багажа любого типа и веса, но в рамках установленных перевозчиком габаритов 36х30х27 см, или взять в салон одно место ручной клади весом до 10 кг [но в габаритах 36х30х4см], плюс перечень вещей из Федеральных авиационных правил (ФАП)», — разъясняла «Победа» в сообщении об изменении правил компании.

Эти правила вступили в силу 18 февраля.

Общество
Минтранс предложил не досматривать ручную кладь пассажиров при пересадке

До этого «Победа» пыталась оспорить в Верховном суде нормы, установленные Минтрансом, которые позволяли каждому пассажиру бесплатно провозить ручную кладь весом не более 5 кг плюс другие предметы (дамскую сумку, портфель и пр).

Авиакомпания настаивала, что габариты вещей, разрешенных к провозу, должны зависеть от типа используемого для перевозки самолета. Верховный суд в этом споре встал на сторону Минтранса.

«Объем багажных полок в наших самолетах от решения суда не изменился, мы по-прежнему не можем увеличить габариты. Поэтому, как говорили ранее, в целях соблюдения ФАП нам пришлось сократить габариты (ширину до 4 см. — РБК) и количество мест ручной клади, чтобы допускать провоз неизменяемых вещей из обязательного перечня ФАП», — пояснил РБК представитель авиакомпании 5 февраля.

Автор: Наталья Демченко
Теги: «Победа», ручная кладь, Минтранс
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«Победа» изменила правила провоза ручной клади после решения ВС
Общество
На рейсах «Победы» вступили в силу новые правила провоза ручной клади
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