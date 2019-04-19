Власти не выявили нарушений в правилах перевозки ручной клади «Победы»

После вступления в силу новых правил перевозки ручной клади на рейсах «Победы» в феврале Минтранс провел проверку, но нарушений в действиях авиакомпании не нашел

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Правила, регламентирующие перевозку ручной клади на рейсах авиакомпании «Победа», не нарушают действующее законодательство, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих, передают «РИА Новости».

По его словам, к таким выводам пришел Ространснадзор.

«Была завершена проверка авиакомпании «Победа». Нарушений со стороны авиакомпании авиационных правил Федеральная служба по надзору в сфере транспорта не выявила», — сказал Дитрих.

По его словам, Минтранс также пришел к выводу о необходимости «более плотного взаимодействия с авиакомпаниями по применению норм в отношении ручной клади. «[Появилась] договоренность о том, что такого рода инициативы авиакомпании будут подробно обсуждаться с Росавиацией и пассажирам будут разъясняться причины введения тех или иных параметров ручной клади», — добавил Дитрих.