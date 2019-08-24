Роспотребнадзор завел дело после недопуска пассажира «Победы» на рейс

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,99 +0,39 EUR Бирж. 73,51 +0,83 Brent 58,78 -1,85% USD Нал. 66,73 65,12 EUR Нал. 74,54 72,78 USD ЦБ 65,60 -0,02 EUR ЦБ 72,62 -0,21 EUR/USD 1,1135 +0,0055 BTC/USD Бирж. 10 022,93 -384,07 IMOEX 2 660,74 -0,54% RTSI 1 268,45 -1,11% DJIA 25 628,90 -2,37% Nasdaq 7 751,77 -3,00%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
Apple $250 (+22,55%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
Apple $250 (+22,55%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 65,6 (-0,02) Quote, 23 авг, 12:53
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 72,62 (-0,21) Quote, 23 авг, 12:53
Роспотребнадзор завел дело после недопуска пассажира «Победы» на рейс Общество, 16:15 Самый дорогой новичок «Динамо» забил гол во втором матче РПЛ подряд Спорт, 16:03 Посол России в Лондоне покинул Великобританию Политика, 16:02 СМИ узнали об отказе сына Диего Симеоне перейти в московское «Динамо» Спорт, 16:00 Работа репортера: 13 лет в профессии, восемь ноутбуков, три диктофона РБК и ASUS, 15:45 МВД сообщило о более 100 тыс. зрителей на концерте в честь флага в Москве Общество, 15:36 Тренер сборной России назвал неприятной дисквалификацию Кузнецова Спорт, 15:22 Минздрав заявил об отсутствии дефицита инсулина в России Общество, 15:07 Стартапы и строители: когда инвесторы придут в российский PropTech Pro, 15:03 Актер Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом Общество, 14:49 ЦУП допустил перестыковку другого корабля для стыковки «Союза» с МКС Технологии и медиа, 14:43 Туск решил позвать на саммит G7 Украину вместо России Политика, 14:40 Футболист «Баварии» перешел в «Лилль» за рекордную сумму Спорт, 14:34 Кремль сообщил о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли Политика, 14:21
Общество ,  
0 
Роспотребнадзор завел дело после недопуска пассажира «Победы» на рейс
Речь идет об инциденте в аэропорту Внуково, когда перевозчик не пустил в самолет пассажира из-за превышения габаритов ручной клади. Ведомство усмотрело признаки нарушения прав потребителей

Управление Роспотребнадзора по Москве завело дело об административном правонарушении по факту инцидента, произошедшего 21 августа в московском аэропорту Внуково, когда на борт авиакомпании «Победа» не пустили одну из пассажирок, ручная кладь у которой превышала установленные перевозчиком габариты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Там уточнили, что дело заведено по ч.1 ст. 14.4 Кодекса об административных правонарушениях (оказание услуг, ненадлежащего качества или с нарушением установленных требований). В рамках административного расследования ведомство намерено выяснить, была ли до потребителя своевременно доведена информация о норме провоза ручной клади.

Злоупотребление авиаперевозчиком, как и любым иным исполнителем услуг незнанием потребителем своих прав является недопустимой практикой, заявили в Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации об услуге является административным правонарушением и наказывается штрафом. Потребитель в случае неполучения необходимой информации вправе рассчитывать на возмещение всех понесенных убытков и компенсацию морального вреда.

Речь идет о рейсе авиакомпании «Победа» из Москвы в Чебоксары. На кадрах, появившихся в Сети, видно, как женщина у выхода на посадку упрашивает сотрудников пропустить ее в самолет. По словам пассажирки, она пыталась попасть на похороны родственника. Telegram-канал Baza сообщал, что женщине предложили выложить негабаритные вещи из сумки, однако потом сказали, что посадка на рейс уже завершена.

Общество
Партнер «Победы» объяснил отказ допустить пассажирку к рейсу

Пропуском пассажиров на посадку во Внуково занимались сотрудники компании UTG. Там ранее заявили, что женщине отказали в обслуживании, чтобы без опозданий доставить на борт самолета 183 пассажира, уже ожидавших в автобусе, и в соответствии со стандартом, установленным «Победой». Представитель авиаперевозчика, ранее комментируя РБК инцидент, заявил, что женщине отказали обоснованно. В то же время представитель «Победы» добавил, что перевозчик направил в компанию UTG претензию с просьбой провести работу по обучению корректному общению с клиентами.

Общество
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Внуково, Роспотребнадзор, «Победа»
Материалы по теме
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Общество
Партнер «Победы» объяснил отказ допустить пассажирку к рейсу
Общество
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter