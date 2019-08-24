Роспотребнадзор завел дело после недопуска пассажира «Победы» на рейс

Речь идет об инциденте в аэропорту Внуково, когда перевозчик не пустил в самолет пассажира из-за превышения габаритов ручной клади. Ведомство усмотрело признаки нарушения прав потребителей

Управление Роспотребнадзора по Москве завело дело об административном правонарушении по факту инцидента, произошедшего 21 августа в московском аэропорту Внуково, когда на борт авиакомпании «Победа» не пустили одну из пассажирок, ручная кладь у которой превышала установленные перевозчиком габариты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Там уточнили, что дело заведено по ч.1 ст. 14.4 Кодекса об административных правонарушениях (оказание услуг, ненадлежащего качества или с нарушением установленных требований). В рамках административного расследования ведомство намерено выяснить, была ли до потребителя своевременно доведена информация о норме провоза ручной клади.

Злоупотребление авиаперевозчиком, как и любым иным исполнителем услуг незнанием потребителем своих прав является недопустимой практикой, заявили в Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации об услуге является административным правонарушением и наказывается штрафом. Потребитель в случае неполучения необходимой информации вправе рассчитывать на возмещение всех понесенных убытков и компенсацию морального вреда.

Речь идет о рейсе авиакомпании «Победа» из Москвы в Чебоксары. На кадрах, появившихся в Сети, видно, как женщина у выхода на посадку упрашивает сотрудников пропустить ее в самолет. По словам пассажирки, она пыталась попасть на похороны родственника. Telegram-канал Baza сообщал, что женщине предложили выложить негабаритные вещи из сумки, однако потом сказали, что посадка на рейс уже завершена.