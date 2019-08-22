«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине

Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.

«У нас есть четкие правила, которые никто не должен нарушать. Ручная кладь ограничена габаритами, с которыми все клиенты ознакомлены и по ним готовятся к перелету, чтобы свободно и своевременно пройти предполетные процедуры», — сказала представитель «Победы».

В авиакомпании грубое обращение с пассажирами считают недопустимым, добавила она. «Мы направили в компанию UTG, сотрудники которой обеспечили обслуживание и посадку клиентов на наш рейс, претензию с просьбой провести работу по обучению корректному общению с клиентами», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в Сети появилась видеозапись, которую сняли очевидцы. На ней женщина умоляет пропустить ее на самолет, следующий в Чебоксары. По ее словам, она должна попасть на похороны родственника.