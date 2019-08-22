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Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
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«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине

Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.

«У нас есть четкие правила, которые никто не должен нарушать. Ручная кладь ограничена габаритами, с которыми все клиенты ознакомлены и по ним готовятся к перелету, чтобы свободно и своевременно пройти предполетные процедуры», — сказала представитель «Победы».

В авиакомпании грубое обращение с пассажирами считают недопустимым, добавила она. «Мы направили в компанию UTG, сотрудники которой обеспечили обслуживание и посадку клиентов на наш рейс, претензию с просьбой провести работу по обучению корректному общению с клиентами», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в Сети появилась видеозапись, которую сняли очевидцы. На ней женщина умоляет пропустить ее на самолет, следующий в Чебоксары. По ее словам, она должна попасть на похороны родственника.

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Как передает Telegram-канал Baza, пассажирке сначала предложили выложить из сумки негабаритные вещи. Женщина выполнила просьбу, но после этого ей сказали, что посадка на рейс завершена и гейт закрыт.

В феврале российский лоукостер «Победа» изменил правила перевозки багажа. В салон разрешили брать одно место ручной клади весом не более 10 кг с максимально допустимыми размерами 36х30х4 см. Помимо этого на борт разрешили проносить ряд вещей, в частности портфель, костыли и питание для ребенка. В начале августа из-за многочисленных просьб пассажиров авиакомпания разрешила провозить в салоне ноутбук сверх нормы ручной клади.

Теги: «Победа»
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