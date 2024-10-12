В аэропорту Казани временно ограничили полеты

Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы с 08:40 12 октября, сообщили в Росавиации. В последний раз ограничения на полеты там вводились 3 октября

Аэропорт Казани приостановил рейсы с целью «обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения действуют с 08:40 мск 12 октября, уточнил он.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — сообщил Кореняко.

В последний раз ограничения на полеты в казанском аэропорту вводились утром 3 октября. Прием и отправка рейсов были приостановлены с 6:00 до 8:59. Следовавшие в Казань самолеты из Омска, Хургады и Челябинска перенаправили на запасные аэродромы в Самару и Нижнекамск.

Работа аэропорта Казани была ограничена и 10 сентября, когда ряд российских регионов, в том числе Московская область, подверглись массированной атаке беспилотников.

В апреле и мае Татарстан несколько раз был атакован дронами. Последний раз Минобороны отчитывалось об отражении атаки беспилотника на республику 31 мая. Тогда также приостанавливали работу аэропорты Казани и Нижнекамска.