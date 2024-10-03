Аэропорт Казани возобновил работу после снятия ограничений

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Аэропорт Казани возобновил свою работу после временных ограничений, сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения в аэропорту Нижнекамска в Татарстане продолжают действовать.

Запрет на вылет и прием рейсов в казанском аэропорту действовал с 6:00 до 8:59 по московскому времени «для обеспечения безопасности полетов». Пресс-служба авиагавани уточнила, что следующие туда рейсы из Омска, Хургады и Челябинска перенаправили на запасные аэродромы в Самару и Нижнекамск.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов, из-за чего в аэропортах периодически вводят временные ограничения.

В частности, 31 мая Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Татарстаном. Незадолго до этого аэропорты в Казани и Нижнекамске временно ограничили прием и отправку самолетов. Кроме того, на некоторых промышленных предприятиях в отдельных районах Казани объявили эвакуацию, была включена сирена.