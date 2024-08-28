В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска, введенные утром 28 августа «для обеспечения безопасности полетов», были сняты в 12:30 мск. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли десять воздушных судов, в том числе восемь летевших в Казань и два следовавших в Нижнекамск. Рейсы были перенаправлены в Самару и Ульяновск.

В Казани утром 28 августа для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов временно ограничили работу аэропорта. Международный аэропорт Казани не принимал и не отправлял авиарейсы с 7:00.

Вслед за Казанью ограничения на полеты ввели в аэропорту Нижнекамска в 9:00 мск.

Вслед за Казанью ограничения ввели в аэропорту Нижнекамска Общество

Предыдущий раз работу аэропорта Казани ограничивали 27 июля 2024 года. Временно не принимал и не отправлял рейсы в тот день и аэропорт Нижнекамска. Решение Росавиация тогда также объяснила необходимостью обеспечить безопасность полетов.