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Общество ,  
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В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска, введенные утром 28 августа «для обеспечения безопасности полетов», были сняты в 12:30 мск. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли десять воздушных судов, в том числе восемь летевших в Казань и два следовавших в Нижнекамск. Рейсы были перенаправлены в Самару и Ульяновск.

В Казани утром 28 августа для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов временно ограничили работу аэропорта. Международный аэропорт Казани не принимал и не отправлял авиарейсы с 7:00.

Вслед за Казанью ограничения на полеты ввели в аэропорту Нижнекамска в 9:00 мск.

Вслед за Казанью ограничения ввели в аэропорту Нижнекамска
Общество
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Предыдущий раз работу аэропорта Казани ограничивали 27 июля 2024 года. Временно не принимал и не отправлял рейсы в тот день и аэропорт Нижнекамска. Решение Росавиация тогда также объяснила необходимостью обеспечить безопасность полетов.

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Теги
Казань Нижнекамск аэропорты Росавиация
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