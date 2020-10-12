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Общество ,  
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Синоптики пообещали первый снег в Москве в конце недели

Фото:Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

К концу недели в Москве ожидается мокрый снег с дождем, ночью температура воздуха опустится ниже нуля, сообщила главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова, передает «РИА Новости».

«К концу недели в Москве похолодает, температура в ночные часы уже будет около нуля или слабо отрицательной, возможны осадки в виде мокрого снега», — сообщила Позднякова.

«Снег появится в воздухе. Говорить о высоте снежного покрова пока рано, потому что почва пока еще не готова принять снежный покров. Поверхность почвы хорошо прогрета», — сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, снежинки можно будет увидеть в ночные и в утренние часы. «К выходным температура опустится до значений немного ниже нормы. Речь об одном-двух градусов ниже нормы. Судя по всему, период похолодания будет продолжительным. Может составить несколько дней», — заявил он.

Гидрометцентр сообщил о двух чудесах с погодой в центре России
Общество
Фото:Анатолий Мальцев / EPA / РИА Новости

Ранее Гидрометцентр сообщил, что середина октября в России (период с 11 по 21 число) будет сопровождаться аномальным потеплением воздуха по всей стране. «Вся вторая декада октября на всей территории нашей страны будет теплой. Это значит, что аномалии везде положительные, будет теплее климатических значений», — заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В центре европейской части России, по прогнозам Гидрометцентра, на текущей неделе наступит бабье лето. Несколько дней продержится августовская погода, будет тепло на 6–8 градусов выше нормы. К выходным начнется похолодание, однако погода все равно останется нехарактерной, только уже на 2–3 градуса выше привычных значений.

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