Синоптики пообещали первый снег в Москве в конце недели

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

К концу недели в Москве ожидается мокрый снег с дождем, ночью температура воздуха опустится ниже нуля, сообщила главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова, передает «РИА Новости».

«К концу недели в Москве похолодает, температура в ночные часы уже будет около нуля или слабо отрицательной, возможны осадки в виде мокрого снега», — сообщила Позднякова.

«Снег появится в воздухе. Говорить о высоте снежного покрова пока рано, потому что почва пока еще не готова принять снежный покров. Поверхность почвы хорошо прогрета», — сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, снежинки можно будет увидеть в ночные и в утренние часы. «К выходным температура опустится до значений немного ниже нормы. Речь об одном-двух градусов ниже нормы. Судя по всему, период похолодания будет продолжительным. Может составить несколько дней», — заявил он.