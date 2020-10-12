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Гидрометцентр спрогнозировал аномальное потепление в середине октября

Середина октября в России (период с 11 по 21 число) будет сопровождаться аномальным потеплением воздуха по всей стране. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«Вся вторая декада октября на всей территории нашей страны будет теплой. Это значит, что аномалии везде положительные, будет теплее климатических значений», — указал он.

Вильфанд сообщил о продолжении бархатного сезона на южных морях России
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Как уточнил Вильфанд, на севере Якутии воздух прогрелся уже на 8-10 градусов больше нормы. По его словам, поднятие температуры выше нуля в это время года является крайне редкие явлением для региона.

В центре европейской части России, по прогнозам Гидрометцентра, на текущей неделе наступит бабье лето. Несколько дней продержится августовская погода, будет тепло на 6-8 градусов выше нормы. К выходным начнется похолодание, однако погода все равно останется нехарактерной, только уже на 2-3 градуса выше привычных значений.

Гидрометцентр предупредил об аномалиях температуры и осадков в октябре
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

Отдыхающие на южных отечественных курортах, по словам Вильфанда, смогут еще неделю наслаждаться бархатным сезоном. В Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края днем воздух прогреется в районе 25-27 градусов, температура воды будет держаться на уровне более 20 градусов выше нуля.

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погода Гидрометцентр Роман Вильфанд потепление
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