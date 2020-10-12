Гидрометцентр спрогнозировал аномальное потепление в середине октября

Середина октября в России (период с 11 по 21 число) будет сопровождаться аномальным потеплением воздуха по всей стране. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«Вся вторая декада октября на всей территории нашей страны будет теплой. Это значит, что аномалии везде положительные, будет теплее климатических значений», — указал он.

Как уточнил Вильфанд, на севере Якутии воздух прогрелся уже на 8-10 градусов больше нормы. По его словам, поднятие температуры выше нуля в это время года является крайне редкие явлением для региона.

В центре европейской части России, по прогнозам Гидрометцентра, на текущей неделе наступит бабье лето. Несколько дней продержится августовская погода, будет тепло на 6-8 градусов выше нормы. К выходным начнется похолодание, однако погода все равно останется нехарактерной, только уже на 2-3 градуса выше привычных значений.