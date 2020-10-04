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Синоптики спрогнозировали теплый октябрь в России

В октябре среднемесячная температура ожидается на 1-2 градуса выше нормы на большей части азиатской и европейской территории России. Об этом сообщила специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, передает ТАСС.

«На большей части азиатской территории среднемесячная температура также ожидается на 1-2 градуса выше средних многолетних значений, а на юге Сибирского федерального округа — около нормы, но на отрицательном фоне», — отметила она.

По ее словам, в Мурманской области, Карелии, на севере Архангельской области и на западе Ненецкого автономного округа количество осадков в октябре ожидается выше нормы. При этом, на востоке Оренбургской области и в Башкирии их будет меньше нормы.

В октябре прогнозируют количество осадков около нормы на большей части азиатской территории страны. Так, на севере Хабаровского края и востоке Камчатского края их будет больше нормы, а на юге Уральского федерального округа предполагается, что осадков будет меньше нормы.

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Фото:«Комсомольская правда» / Global Look Press

Ранее Макарова сообщила, что со следующей недели в европейской части России будет аномально теплая погода. Она отметила, что самое большое превышение над нормой ожидается в Санкт-Петербурге, а также в Псковской, Новгородской, Ярославской, Тверской, Смоленской, Московской, Владимирской и Ивановской областях. Температура будет превышать норму примерно на 5 градусов.

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