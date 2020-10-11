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Синоптик спрогнозировал похолодание в центральной России

К концу следующей недели аномально теплая погода покинет регионы Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, передает ТАСС.

«К выходным будет перестройка: циклон, который придет к нам с юга, юга-запада, уйдет на восток. <...> Температура резко на несколько градусов понизится», — сказал Варакин.

По его словам, сейчас в большинстве регионов ЦФО наблюдается сентябрьская погода. После похолодания температура воздуха приблизится к климатической норме.

Синоптики назвали регионы с аномально теплой погодой в ближайшие 5 дней
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По данным Гидрометцентра, в Москве в воскресенье и понедельник днем прогнозируется 14-16 градусов тепла, во вторник — 17-19 градусов, в среду — 16-21 градус, в четверг — 12-17 градусов, в пятницу — 11-16 градусов.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что аномально теплая погода в ближайшие пять дней переместится из европейской части России в азиатскую. По ее словам, наибольшие тепловые аномалии ожидаются в Салехарде и Якутии.

погода Росгидромет похолодание
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