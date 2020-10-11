Синоптик спрогнозировал похолодание в центральной России

К концу следующей недели аномально теплая погода покинет регионы Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, передает ТАСС.

«К выходным будет перестройка: циклон, который придет к нам с юга, юга-запада, уйдет на восток. <...> Температура резко на несколько градусов понизится», — сказал Варакин.

По его словам, сейчас в большинстве регионов ЦФО наблюдается сентябрьская погода. После похолодания температура воздуха приблизится к климатической норме.

По данным Гидрометцентра, в Москве в воскресенье и понедельник днем прогнозируется 14-16 градусов тепла, во вторник — 17-19 градусов, в среду — 16-21 градус, в четверг — 12-17 градусов, в пятницу — 11-16 градусов.