Эксперты сообщили о новом температурном рекорде на Земле

В сентябре 2020 года температура на поверхности Земли была теплее, чем в любой другой сентябрьский период за всю историю наблюдений. Об этом сообщается в пресс-релизе Программы мониторинга Земли Европейского союза Copernicus на портале Phys.org.

Исследователи выяснили, что 2020 году средние температуры в январе, мае и сентябре побили рекорды. По данным ученых, за весь 2020 год в этих месяцах температура соответствовала месячным значениям 2016 года. Именно 2016 год является самыми жарким годом в истории. В ходе исследования ученые выяснили, что Земля нагрелась на 1,3 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня. Они отметили, что такой показатель близок к значению в 1,5 градуса, при котором могут начаться серьезные последствия из-за слишком высокой температуры.

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