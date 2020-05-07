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Глава РЖД доложил Путину об отмене половины поездов в России

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

«Российские железные дороги» из-за эпидемии коронавируса оказались вынуждены отменить половину все поездов дальнего следования. Об этом глава госкомпании Олег Белозеров сообщил на совещании по вопросам развития транспортной отрасли, которое проводит президент Владимир Путин.

Число пассажиров в поездах, рассказал Белозеров, упало еще сильнее — на 80%. «В дальнем следовании отправление пассажиров снизилось почти на 80%. Здесь отменено более половины поездов, но при этом транспортная доступность сохранена в полном объеме», — доложил он президенту о ситуации.

Он сообщил, что в поездах созданы все условия для соблюдения требований по социальной дистанции и проводится контроль температуры у пассажиров.

Материал дополняется.

Теги: РЖД, Владимир Путин, Олег Белозеров, пассажирские перевозки
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