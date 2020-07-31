Глава РЖД сообщил Мишустину о возвращении на маршруты «всех наших птиц»

Пассажиропоток на железных дорогах России в пригородном сообщении восстановился уже до 65% от того, который был до начала пандемии, а на дальних маршрутах — до 50%, сообщил глава РЖД

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Постепенное снятие ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, привело к росту числа пассажиров, что позволило вернуть в расписание многие ранее отмененнные поезда. Об этом заявил в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным глава «Российских железных дорог» (РЖД) Олег Белозеров.

«Буквально каждый день идет серьезный прирост. Возвращены более 180 поездов, все наши «птицы» возвращены — «Сапсаны», «Стрижи», «Ласточки», растет занятость подвижного состава», — сказал глава РЖД (цитата по ТАСС).

По его словам, к текущему моменту пассажиропоток в пригородном сообщении восстановился уже до 65% от того, который был до начала пандемии, а в дальнем следовании — до 50%.

В начале июля РЖД сообщила о намерении возобновить движение более 100 поездов дальнего следования, формируемых Федеральной пассажирской компаний. Общее число пассажирских поездов планировалось увеличить до двух третей от запланированного графиком на 2020 год, который был составлен до начала пандемии