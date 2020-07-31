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Пандемия коронавируса ,  
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Глава РЖД сообщил Мишустину о возвращении на маршруты «всех наших птиц»

Пассажиропоток на железных дорогах России в пригородном сообщении восстановился уже до 65% от того, который был до начала пандемии, а на дальних маршрутах — до 50%, сообщил глава РЖД
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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Постепенное снятие ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, привело к росту числа пассажиров, что позволило вернуть в расписание многие ранее отмененнные поезда. Об этом заявил в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным глава «Российских железных дорог» (РЖД) Олег Белозеров.

«Буквально каждый день идет серьезный прирост. Возвращены более 180 поездов, все наши «птицы» возвращены — «Сапсаны», «Стрижи», «Ласточки», растет занятость подвижного состава», — сказал глава РЖД (цитата по ТАСС).

По его словам, к текущему моменту пассажиропоток в пригородном сообщении восстановился уже до 65% от того, который был до начала пандемии, а в дальнем следовании — до 50%.

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В начале июля РЖД сообщила о намерении возобновить движение более 100 поездов дальнего следования, формируемых Федеральной пассажирской компаний. Общее число пассажирских поездов планировалось увеличить до двух третей от запланированного графиком на 2020 год, который был составлен до начала пандемии

При этом в компании заверили, что в поездах дальнего следования принимаются все меры для безопасной перевозки пассажиров в условиях сохранения угрозы COVID-19. В частности, воздух в вагонах обеззараживается ультрафиолетовыми лампами, оборудование вагонов не менее четырех раз в сутки дезинфицируется, а у пассажиров два раза в сутки измеряют температуру.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Отменять движение пассажирских поездов РЖД начали с марта, одновременно с введением жестких карантинных мер в стране. 7 мая Белозеров докладывал Владимиру Путину, что компания отменила более половины всех поездов дальнего следования, при этом пассажиропоток РЖД упал еще сильнее — на 80%.

Ущерб «дочки» РЖД, Федеральной пассажирской компании, от сложившейся ситуации Белозеров оценил тогда в 100 млрд руб.

В июне пассажиропоток восстановился уже до 41% — было приобретено 4,4 млн. железнодорожных пассажирских билетов, тогда как в июне 2019 года было куплено 10,9 млн. проездных документов.

Авторы: Евгений Калюков, Владислав Гордеев
Теги: РЖД, пассажирский поезд, Михаил Мишустин
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