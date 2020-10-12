За сутки в России умерли 125 человек с коронавирусом

С 12 октября в Москве вступили в силу новые правила, по которым компании обязаны не только перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, а также лиц старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, но и еженедельно предоставлять властям данные своих сотрудников, переведенных на дистанционный режим.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

11 октября Всемирная организация здравоохранения заявила о рекордном количестве новых случаев заражения SARS-CoV-2 в мире за сутки — 383,3 тыс. Причем предыдущий максимум был зарегистрирован 10 октября: тогда за день коронавирус выявили более чем у 350 тыс. человек.

К официальным симптомам коронавируса — температуре, постоянному кашлю и потере обоняния и вкуса — ученые из Великобритании добавили еще несколько проявлений. По их словам, речь идет о болях в мышцах, утомляемости и волдырях на ногах. Они отметили, что симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста инфицированных и особенностей организма.