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Пандемия коронавируса ,  
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За сутки в России умерли 125 человек с коронавирусом

С начала эпидемии в России зафиксировано 22 722 летальных исхода после заражения коронавирусом SARS-CoV-2
Фото:Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За прошедшие сутки в России умерли 125 человек с диагностированным заражением коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб.

Всего за время эпидемии в России выявлено 1 312 310 случаев заражения коронавирусом.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Количество новых диагностированных случаев COVID в России уже второй день подряд превышает 13 тыс.

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией в течение следующих 10–20 дней. По ее словам, выходу на плато поспособствуют перевод части людей на удаленную работу, каникулы школьников и соблюдение мер профилактики гражданами. Эпидемиолог отметила, что замедление темпов прироста новых заболевших COVID-19 будет заметно не сразу из-за длительного инкубационного периода вируса — должно пройти минимум 1,5 инкубационных периода для того, чтобы ожидать выхода на плато, считает Пшеничная.

С 12 октября в Москве вступили в силу новые правила, по которым компании обязаны не только перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, а также лиц старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, но и еженедельно предоставлять властям данные своих сотрудников, переведенных на дистанционный режим.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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11 октября Всемирная организация здравоохранения заявила о рекордном количестве новых случаев заражения SARS-CoV-2 в мире за сутки — 383,3 тыс. Причем предыдущий максимум был зарегистрирован 10 октября: тогда за день коронавирус выявили более чем у 350 тыс. человек.

К официальным симптомам коронавируса — температуре, постоянному кашлю и потере обоняния и вкуса — ученые из Великобритании добавили еще несколько проявлений. По их словам, речь идет о болях в мышцах, утомляемости и волдырях на ногах. Они отметили, что симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста инфицированных и особенностей организма.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Владислав Гордеев
коронавирус эпидемия статистика
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