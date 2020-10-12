За сутки в России умерли 125 человек с коронавирусом
За прошедшие сутки в России умерли 125 человек с диагностированным заражением коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб.
Всего за время эпидемии в России выявлено 1 312 310 случаев заражения коронавирусом.
Количество новых диагностированных случаев COVID в России уже второй день подряд превышает 13 тыс.
Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией в течение следующих 10–20 дней. По ее словам, выходу на плато поспособствуют перевод части людей на удаленную работу, каникулы школьников и соблюдение мер профилактики гражданами. Эпидемиолог отметила, что замедление темпов прироста новых заболевших COVID-19 будет заметно не сразу из-за длительного инкубационного периода вируса — должно пройти минимум 1,5 инкубационных периода для того, чтобы ожидать выхода на плато, считает Пшеничная.