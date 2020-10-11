Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,89) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-0,98) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Посольство России осудило депортацию российского ветерана из Латвии Общество, 00:44 ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 Общество, 00:05 Трамп выступил перед публикой впервые после заражения COVID-19 Общество, 00:04 Как поддержать себя и семью в условиях многозадачности и стресса РБК и Bayer, 10 окт, 23:30 СК не нашел признаков отравления у госпитализированных под Псковом детей Общество, 10 окт, 23:29 В Москве за сутки умерли 35 человек с коронавирусом Общество, 10 окт, 23:07 Лавров провел переговоры с главами МИД Азербайджана и Армении Политика, 10 окт, 23:00 В Степанакерте прогремели взрывы после объявления о прекращении огня Политика, 10 окт, 22:55 Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов Общество, 10 окт, 22:31 Как добывают уран «РБК Стиль» и «Росатом», 10 окт, 22:30 Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 37 млн Общество, 10 окт, 22:19 Горбачев призвал провести «реальные» переговоры по Нагорному Карабаху Политика, 10 окт, 21:57 Тренер сборной Турции назвал Россию фаворитом группы в Лиге наций Спорт, 10 окт, 21:49 Правительство России одобрило выплаты на детей от трех до семи лет Политика, 10 окт, 21:27
Пандемия коронавируса ,  
0 

ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заболевших COVID-19

За сутки коронавирусом в мире заразилось рекордное число человек — 383,3 тыс., сообщила ВОЗ. Больше всего новых заболевших (73,2 тыс.) зарегистрировали в Индии, Россия по приросту заняла седьмое место
Фото:Cecilia Fabiano / LaPresse via AP
Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse via AP

За последние сутки в мире зарегистрировали 383,3 тыс. новых заразившихся коронавирусом, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованных на ее сайте.

Это рекордный суточный прирост заболевших COVID-19. Предыдущий максимум был зарегистрирован накануне, 10 октября: тогда за день коронавирус выявили у более 350 тыс. человек.

Больше всего заразившихся за сутки зарегистрировали в следующих десяти странах:

  • Индия — 73,2 тыс. человек;
  • США — 54,2 тыс.;
  • Мексика — 30,4 тыс.;
  • Франция — 20,1 тыс.;
  • Аргентина — 15,4 тыс.;
  • Великобритания — 13,8 тыс.;
  • Россия — 12,8 тыс. (рекордное число для страны с начала пандемии, седьмое место в списке);
  • Испания — 12,7 тыс;
  • Чехия — 8,6 тыс.;
  • Колумбия — 8,4 тыс.

В ВОЗ не исключили 2 млн смертей от COVID-19 до широкой вакцинации
Общество
Фото:Dado Ruvic / Reuters

Всего с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 37 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Более половины всех случаев приходится на три страны — США (7,68 млн), Индию (6,9 млн) и Бразилию (5 млн). В России зарегистрировали 1,28 млн заболевших COVID-19.

В то же время реальное число заразившихся коронавирусом в мире может быть в 20 раз больше и достигать 10% мировой популяции, заявил глава службы чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райан. Учитывая, что население Земли составляет около 7,8 млрд человек, речь может идти о 780 млн инфицированных.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор
Виктория Полякова
ВОЗ коронавирус пандемия
Материалы по теме
Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 37 млн
Общество
В ВОЗ предостерегли Россию от новых карантинных ограничений из-за COVID
Общество
В ВОЗ не исключили 2 млн смертей от COVID-19 до широкой вакцинации
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter