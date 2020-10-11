ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заболевших COVID-19

За сутки коронавирусом в мире заразилось рекордное число человек — 383,3 тыс., сообщила ВОЗ. Больше всего новых заболевших (73,2 тыс.) зарегистрировали в Индии, Россия по приросту заняла седьмое место

Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse via AP

За последние сутки в мире зарегистрировали 383,3 тыс. новых заразившихся коронавирусом, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованных на ее сайте.

Это рекордный суточный прирост заболевших COVID-19. Предыдущий максимум был зарегистрирован накануне, 10 октября: тогда за день коронавирус выявили у более 350 тыс. человек.

Больше всего заразившихся за сутки зарегистрировали в следующих десяти странах: