ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заболевших COVID-19
За последние сутки в мире зарегистрировали 383,3 тыс. новых заразившихся коронавирусом, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованных на ее сайте.
Это рекордный суточный прирост заболевших COVID-19. Предыдущий максимум был зарегистрирован накануне, 10 октября: тогда за день коронавирус выявили у более 350 тыс. человек.
Больше всего заразившихся за сутки зарегистрировали в следующих десяти странах:
- Индия — 73,2 тыс. человек;
- США — 54,2 тыс.;
- Мексика — 30,4 тыс.;
- Франция — 20,1 тыс.;
- Аргентина — 15,4 тыс.;
- Великобритания — 13,8 тыс.;
- Россия — 12,8 тыс. (рекордное число для страны с начала пандемии, седьмое место в списке);
- Испания — 12,7 тыс;
- Чехия — 8,6 тыс.;
- Колумбия — 8,4 тыс.