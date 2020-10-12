Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,89) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-0,98) Инвестиции, 09 окт, 12:49
В разрешенной для полетов из России стране ввели карантин для россиян Общество, 01:00 Ада Лавлейс: первый «программист» из докомпьютерных времен Совместный проект, 00:54 Ученые сообщили о «чрезвычайной устойчивости» коронавируса на смартфонах Общество, 00:42 В Москве начнут проверять компании из-за работников на удаленке Общество, 00:26 Гейтс назвал единственный способ возвращения людей к нормальной жизни Общество, 00:24 Зюганов ответил на вопрос Путина о портрете Ленина Общество, 00:02 Как устроен хай-тек в мире финансов РБК и Refinitiv, 11 окт, 23:50 Сборная России сыграла вничью с Турцией в Лиге наций Спорт, 11 окт, 23:37 В Минске к ответственности за протесты привлекли около 3 тыс. человек Политика, 11 окт, 23:08 В Москве за сутки от коронавирусной инфекции умерли 34 человека Общество, 11 окт, 23:05 Как добывают уран «РБК Стиль» и «Росатом», 11 окт, 22:53 Прокурор Минска счел попытку разбора водомета насилием против милиции Политика, 11 окт, 22:40 В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве своего ребенка Общество, 11 окт, 22:28 Двух оппозиционеров отпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко Политика, 11 окт, 22:14
Пандемия коронавируса ,  
0 

В разрешенной для полетов из России стране ввели карантин для россиян

С сегодняшнего дня россияне, прибывающие в Швейцарию, обязаны отправляться на десятидневную изоляцию. Авиасообщение между странами возобновилось с 15 августа, однако въезд в Швейцарию разрешен только лицам с видом на жительство
Фото:Denis Balibouse / Reuters
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Власти Швейцарии с 12 октября ввели обязательный карантин для россиян, прибывающих в страну. Обновленный список стран, чьи граждане обязаны пройти десятидневную изоляцию, Минздрав Швейцарии опубликовал 9 октября.

При составлении перечня стран, прибывающие откуда должны отправиться на карантин, Швейцария ориентировалась на данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний. Кроме России в обновленный список вошли Канада, Грузия, Словакия.

После въезда всем гражданам из стран, входящих в список, надлежит отправиться домой, в отель или другое место пребывания. Им рекомендовано избегать общественного транспорта и держать дистанцию 1,5 м от других людей.

Швейцария вновь ввела обязательный карантин для россиян
Общество
Фото:Arnd Wiegmann / Reuters

В течение двух дней прибывшим нужно сообщить о своем приезде в муниципалитет, после чего десять дней оставаться на изоляции. Наличие отрицательного теста на коронавирус не освобождает от прохождения карантина. Исключением являются лишь транзитные пассажиры, которые провели в регионе с повышенным риском заражения COVID-19 менее суток.

В начале августа власти Швейцарии и России сообщили, что открывают границы для некоторых категорий граждан. Однако авиаперелеты между Москвой и Женевой возобновились только с 15 августа.

Кабмин увеличит количество рейсов в Швейцарию до четырех в неделю
Общество
Фото:Denis Balibouse / Reuters

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

В сентябре количество рейсов между странами было увеличено до четырех в неделю. В Швейцарию разрешили въезжать только гражданам, имеющим вид на жительство в стране. Туристические поездки россиян оставались под запретом.

По данным Минздрава Швейцарии, с начала эпидемии коронавирусной инфекции в стране были зарегистрированы 60,3 тыс. заболевших. Почти 1,8 тыс. человек умерли. К 9 октября суточный прирост новых случаев заражения составил почти 1,5 тыс. человек.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор
Михаил Котляр
коронавирус Швейцария карантин авиаперелеты
Материалы по теме
Швейцария вновь ввела обязательный карантин для россиян
Общество
Кабмин увеличит количество рейсов в Швейцарию до четырех в неделю
Общество
Мишустин разрешил гражданам Швейцарии въезд в Россию
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter