В разрешенной для полетов из России стране ввели карантин для россиян

С сегодняшнего дня россияне, прибывающие в Швейцарию, обязаны отправляться на десятидневную изоляцию. Авиасообщение между странами возобновилось с 15 августа, однако въезд в Швейцарию разрешен только лицам с видом на жительство

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Власти Швейцарии с 12 октября ввели обязательный карантин для россиян, прибывающих в страну. Обновленный список стран, чьи граждане обязаны пройти десятидневную изоляцию, Минздрав Швейцарии опубликовал 9 октября.

При составлении перечня стран, прибывающие откуда должны отправиться на карантин, Швейцария ориентировалась на данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний. Кроме России в обновленный список вошли Канада, Грузия, Словакия.

После въезда всем гражданам из стран, входящих в список, надлежит отправиться домой, в отель или другое место пребывания. Им рекомендовано избегать общественного транспорта и держать дистанцию 1,5 м от других людей.

В течение двух дней прибывшим нужно сообщить о своем приезде в муниципалитет, после чего десять дней оставаться на изоляции. Наличие отрицательного теста на коронавирус не освобождает от прохождения карантина. Исключением являются лишь транзитные пассажиры, которые провели в регионе с повышенным риском заражения COVID-19 менее суток.