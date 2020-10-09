Швейцария вновь ввела обязательный карантин для россиян

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Россия вновь включена в список стран, для граждан которых требуется обязательный карантин при въезде в Швейцарию. Обновление списка опубликовали власти страны на официальном сайте.

Вместе с Россией в список также были включены Канада, Грузия, Иран, Иордания, Словакия и Тунис.

Обязательный двухнедельный карантин был отменен для прибывающих из России всего два месяца назад, в начале августа. С 15 августа было восстановлено прямое авиасообщение между двумя странами.

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