Общество , 02 авг, 14:10
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Мишустин разрешил гражданам Швейцарии въезд в Россию
Премьер-министр Михаил Мишустин 1 августа подписал распоряжение, снимающее ограничения на въезд на территорию России для граждан Швейцарии. Документ опубликован на сайте правительства.
Граждане из европейской страны могут прибывать в Россию воздушным транспортом. Авиасообщение со Швейцарией на взаимной основе должно возобновиться с 15 августа.
Рейсы будут выполняться один раз в неделю по маршруту Москва — Женева — Москва.
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