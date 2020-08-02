Мишустин разрешил гражданам Швейцарии въезд в Россию

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Премьер-министр Михаил Мишустин 1 августа подписал распоряжение, снимающее ограничения на въезд на территорию России для граждан Швейцарии. Документ опубликован на сайте правительства.

Граждане из европейской страны могут прибывать в Россию воздушным транспортом. Авиасообщение со Швейцарией на взаимной основе должно возобновиться с 15 августа.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю по маршруту Москва — Женева — Москва.

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