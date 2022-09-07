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Число выявленных случаев COVID в России за сутки выросло на 9 тыс.

Оперштаб: в России выявили 47 958 случаев COVID, госпитализированы 4086 человек
Однако госпитализация потребовалась 4086 человек из почти 48 тыс. заразившихся
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России за последние сутки выявили 47 958 новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб. Накануне в оперштабе заявили о 38,5 тыс. инфицированных, показатель вырос на 9,5 тыс. человек. В госпитали попали только 4 тыс. человек.

Умерли, по методике подсчета оперштаба (учитывает только случаи, когда коронавирус стал непосредственной причиной смерти), за последние сутки 94 человека.

Выписаны из больниц 52 611 человек.

Больше всего заболевших выявили в следующих регионах:

  • Москва (8400);
  • Санкт-Петербург (3172);
  • Краснодарский край (2040);
  • Самарская область (1693);
  • Московская область (1497).

За все время пандемии в России COVID-19 заболели 19,8 млн человек, из них — 18,8 млн выздоровели, более 380 тыс. человек умерли.

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Заболеваемость коронавирусом начала расти в России с середины июля. В начале июля Роспотребнадзор снял все антиковидные ограничения в стране. Позднее ведомство признало повсеместный рост темпов заболеваемости, но не увидело причин возвращать ограничения на федеральном уровне.

3 сентября в России выявили максимальные с марта 51 699 случаев заражения коронавирусом, затем заболеваемость снова начала падать.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург накануне сообщил о росте смертности от коронавируса в России за август в три раза. Он предупредил, что в ближайшее время она может вырасти еще вдвое.

Как в России развивается эпидемия коронавируса
Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев
Источники: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом, заявления официальных лиц
Данные по России i

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Теги
Татьяна Стекольникова
коронавирус COVID-19 статистика
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