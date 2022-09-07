Оперштаб: в России выявили 47 958 случаев COVID, госпитализированы 4086 человек

Число выявленных случаев COVID в России за сутки выросло на 9 тыс.

Однако госпитализация потребовалась 4086 человек из почти 48 тыс. заразившихся

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России за последние сутки выявили 47 958 новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб. Накануне в оперштабе заявили о 38,5 тыс. инфицированных, показатель вырос на 9,5 тыс. человек. В госпитали попали только 4 тыс. человек.

Умерли, по методике подсчета оперштаба (учитывает только случаи, когда коронавирус стал непосредственной причиной смерти), за последние сутки 94 человека.

Выписаны из больниц 52 611 человек.

Больше всего заболевших выявили в следующих регионах:

Москва (8400);

Санкт-Петербург (3172);

Краснодарский край (2040);

Самарская область (1693);

Московская область (1497).

За все время пандемии в России COVID-19 заболели 19,8 млн человек, из них — 18,8 млн выздоровели, более 380 тыс. человек умерли.

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