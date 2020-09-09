Песков назвал преимущества российской вакцины от COVID перед AstraZeneca

По мнению Дмитрия Пескова, политизация любых ситуаций с вакцинами от коронавируса недопустима. При этом он назвал российский препарат более надежным, чем зарубежный

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия не намерена политизировать ситуацию вокруг вакцины британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, испытания которой были приостановлены. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы всегда очень негативно относились к попыткам политизировать и придать какую-то политическую окраску всем процессам, связанным с апробацией и тестированием вакцины», — пояснил Песков.

Он отметил, что случай с AstraZeneca только подчеркивает важность того, чтобы каждая страна имела в активе сразу несколько вакцин от COVID-19. Песков добавил, что российская вакцина более надежна, поскольку «Спутник V» — «это все-таки человеческая вакцина, а в AstraZeneca речь идет об обезьяньей вакцине».

Ранее медицинское издание Stat сообщило, что третью фазу клинических испытаний вакцины, разрабатываемой AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, приостановили из-за серьезного побочного эффекта у одного из участников исследования. Эти симптомы не раскрываются.