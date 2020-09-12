В Хабаровске прошел десятый субботний митинг в поддержку Фургала

По данным местных СМИ, в нем участвовали около 2 тыс. человек, которые прошли по центральным улицам и призывали к открытому суду над бывшим губернатором

Фото: khabarovskadm / VK

Жители Хабаровска десятую субботу подряд вышли на не согласованный с властями митинг в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Об этом сообщает Dvhab.

Как передает издание, на улицы вышли около 2 тыс. человек, которые требовали открытого суда над Фургалом и выражали свое недоверие власти. По данным властей Хабаровска, в митинге приняли участие 700 человек.

Участники акции начали собираться на площади им. Ленина перед зданием региональной администрации около полудня по местному времени (5:00 мск). В руках многих из них были плакаты и транспаранты.

После этого они направились шествием по центральным улицам Хабаровска. Колонну протестующих возглавлял «фургаломобиль». После шествия люди начали постепенно расходиться, сейчас на площади перед краевым правительством остается несколько сотен человек.