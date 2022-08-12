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В России за сутки выявили почти 28 тыс. заразившихся коронавирусом

Оперштаб: в России за сутки выявили 27 810 случаев COVID-19, это максимум с 21 марта
Госпитализировали за сутки 2619 человек с COVID-19, умерли 57 заразившихся
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

За прошедшие сутки в России выявили 27 810 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. Это максимум с 21 марта (тогда было зарегистрировано 28 709).

Госпитализировали за сутки 2619 человек, это на 3,7% больше, чем днем ранее. Выздоровели 14 320 заразившихся. Умерли 57 человек.

Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики
Общество

Новый подъем заболеваемости COVID-19 в России начался с середины июля. Если за минувшие сутки выявлено 27,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, то месяц назад, 12 июля, было зарегистрировано 3 тыс.

В начале июля, еще до подъема заболеваемости и на фоне стабилизации эпидемиологической обстановки, Роспотребнадзор отменил все антикоронавирусные ограничения, которые сохранялись в ряде регионов. Был снят масочный режим и запрет на работу заведений общепита по ночам. В то же время в ведомстве отметили, что если обстановка с COVID-19 ухудшится, ограничения могут вернуть.

Пока Роспотребнадзор рекомендовал носить защитные маски людям из групп риска — имеющим хронические заболевания и пожилым. Вернуться к масочному режиму в общественных местах жителям также посоветовали власти ряда регионов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга и Дагестана.

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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коронавирус COVID-19 оперативный штаб
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