«Спутник V» за два года стал самым экспортируемым препаратом России

Самый экпортируемый медицинский препарат в России — вакцина от новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Первая российская вакцина была зарегистрирована в России два года назад

Фото: Hector Vivas / Getty Images

Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» за два года с момента регистрации стала самым экспортируемым лекарственным препаратом в истории России. Об этом РБК сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. При поддержке этого инвестфонда было организовано производство препарата в России и за рубежом.

«За прошедшие с момента регистрации два года вакцина «Спутник V» стала наиболее экспортируемым лекарственным препаратом в истории России и по праву зарекомендовала себя как один из наиболее эффективных и безопасных инструментов для борьбы с коронавирусной инфекцией в мире. Это подтверждают результаты более чем 50 клинических исследований и данные применения «Спутника V» в рамках национальных программ вакцинации в различных регионах мира, включая Европу, Азию, Ближний Восток и Латинскую Америку», — сообщил Дмитриев.

О регистрации первой российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» президент России Владимир Путин объявил 11 августа 2020 года на совещании с правительством.

Двухкомпонентный препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ). Согласно результатам третьей фазы испытаний «Спутника V», опубликованным в журнале Lancet, эффективность вакцины составляет 91,6%

РФПИ был создан в 2011 году по инициативе президента. Фонд осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские компании совместно с другими крупными инвесторами, в том числе из зарубежных стран. Объем инвестиций — более 2,1 трлн руб., из них более 200 млрд руб. — средства РФПИ и 1,9 трлн руб. — средства партнеров.

Первой зарубежной страной, зарегистрировавшей препарат, стала Белоруссия. К августу 2022 года «Спутник V» зарегистрирован в 71 стране мира, где совокупно проживают более 4 млрд человек, сообщил РБК Дмитриев. РФПИ также создал международную сеть производственных партнеров — производство вакцины локализовано в 18 странах мира.

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Также при поддержке РФПИ была разработана однокомпонентная вакцина «Спутник V», этот вариант вакцины зарегистрировали в России 6 мая 2021 года. Сейчас этот вариант вакцины применяют более чем в 30 странах. РФПИ также выступил инициатором и профинансировал совместные исследования с другими ведущими производителями вакцин по созданию «вакцинных коктейлей» со «Спутником Лайт».

«Спутник Лайт» является универсальным бустером для других вакцин, обеспечивает более высокую защиту против штамма «омикрон» и других мутаций», — отметил Дмитриев.

Кроме «Спутника V» и «Спутника Лайт» в России зарегистрированы и применяются вакцины «ЭпиВакКорона» (разработана новосибирским центром «Вектор») и «Ковивак» (разработана Центром им. Чумакова).

По данным на 11 августа в России были полностью вакцинированы 89,2 млн человек. Коллективный иммунитет составляет 8,6%