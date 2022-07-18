Ученые оценили в 2% эффективность «ЭпиВакКороны» против поражения легких

Эффективность трех доз «Спутника V» против поражения легких на фоне распространения «дельты» и «омикрона» составляет 71%, у «ЭпиВакКороны» этот показатель равняется 2%, к такому выводу пришли ученые из Санкт-Петербурга

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Эффективность двудозной вакцины «ЭпиВакКорона» производства центра «Вектор» от какого-либо поражения легких на фоне распространения штаммов «дельта» и «омикрон» составила лишь 2%, аналогичный показатель для трех доз «Спутника V» (вакцинация двумя дозами плюс ревакцинация однодозным «Спутником Лайт») составляет 71%, для вакцины «КовиВак» — 46%.

К такому выводу в своем исследовании (есть у РБК) пришли ученые и медики из Европейского университета в Санкт-Петербурге и Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС). Работа стала третьей в линейке авторов, ранее исследователи анализировали, защищают ли российские вакцины от тяжелого течения коронавируса и как препараты защищают от заражения COVID-19. Авторы указывают, что это первое независимое изучение эффективности вакцин против поражения легких, вызванного коронавирусом, на фоне распространения «дельты» и «омикрона».

Как проводилось исследование

В работе авторы анализировали данные пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирус (пациенты с сомнительным или отрицательным тестом исключались из анализируемой выборки), которые были направлены на компьютерную томографию легких (КТ) в два амбулаторных центра МИБС в Санкт-Петербурге в период с 1 октября 2021 года по 28 апреля 2022-го, что соответствует периоду распространения в России штаммов «дельта» и «омикрон». В результате в анализ авторы включили 23 996 человек.

Пациенты, которые были направлены на КТ, самостоятельно сообщали название вакцины, количество доз и даты их введения. Участники, которые получили две дозы «Спутника V», «ЭпиВакКороны» и «КовиВака», при условии, что вторая доза была введена не менее чем за 14 дней до направления на КТ легких, считались полностью вакцинированными. Участники, сообщившие о вакцинации первой дозой «Спутника V» или о вакцинации «Спутником Лайт» также не менее чем за две недели до событий, считались вакцинированными «Спутником Лайт».

Таким образом, привились (человек):

одной дозой «Спутника V» — 437;

двумя дозами «Спутника V» — 6766;

тремя дозами «Спутника V» — 1947;

двумя дозами «ЭпиВакКороны» — 314;

двумя дозами «КовиВака» — 821;

число невакцинированных — 12 708.

Дизайн исследования — «случай — контроль»: в группу «случаев» вошли люди с каким бы то ни было поражением легких, в контрольную группу — те, у кого поражения не было. Для того чтобы понять эффективность вакцин, авторы смотрели вероятность получить поражение среди вакцинированных и невакцинированных.

К каким выводам пришли ученые

Более чем из 6 тыс. пациентов, привитых двумя дозами «Спутника V», 3631 человек в принципе не получил повреждения легких, 3135 пациентов получили какое-либо повреждение органа и лишь 52 получили серьезное повреждение.

Для «ЭпиВакКороны» значения выглядят так: из 314 человек только 104 не получили никакого повреждения легких, у 210 они были, еще у пятерых повреждения были серьезными.

По третьей, если брать во внимание дату регистрации, российской вакцине «КовиВак» число тех, у кого не было повреждений и у кого они были в каком-то виде, разделилось примерно поровну — 421 против 400. Еще у четверых из 821 привитого «КовиВаком» поражения легких были тяжелыми.

У невакцинированных (они не учитывались в конечном результате эффективности вакцин против поражения легких), среди более чем 12 тыс., у 8254 поражения легких были, у 257 они были тяжелыми. Лишь чуть более чем у трети от числа непривитых (4454 человека) не было поражения легких.

Больше всего случаев тяжелого повреждения легких (244) было во время распространения «дельты», то есть с октября 2021-го по январь 2022-го. Во время распространения «омикрона», с января по апрель 2022 года — лишь 94.

Как показали себя вакцины при дельта- и омикрон-штамме Для оценки эффективности российских вакцин авторы использовали классический для такого рода исследований доверительный интервал 95%. То есть если провести 95 экспериментов из 100, эффективность вакцины будет находиться в пределах диапазона этого интервала. Например, по данным исследования, для двух доз «Спутника V» эффективность против какого-либо поражения легких с доверительным интервалом 95% составляет 56% (с диапазоном от 54 до 59%). Для трех доз «Спутника V» эффективность составляет 71% (с диапазоном от 68 до 74%). Эффективность «КовиВака» для защиты от поражения легких, по данным авторов, составила 46% (диапазон от 37 до 53%). Для «ЭпиВакКороны» эффективность минимальна и составляет всего 2%, при этом эффективность вакцины при проведении экспериментов в теории может показать даже отрицательные значения: от минус 27 до 24%. Что касается защиты вакцин от тяжелого поражения легких, то авторы получили следующие результаты по эффективности российских препаратов: 76% для двудозного «Спутника V», 36% для «ЭпиВакКороны» и 80% для «КовиВака».

«Мы можем сказать, что для «ЭпиВакКороны» показатель эффективности статистически незначим, то есть он неотличим от полного отсутствия эффективности [от какого-либо поражения легких]», — пояснил РБК один из авторов исследования, директор Института междисциплинарных медисследований Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук. Отвечая на вопрос РБК, почему в исследовании за такой длительный период включены данные лишь о 314 участниках с «ЭпиВакКороной», Барчук пояснил, что эта вакцина реже всего использовалась для вакцинации, кроме того, этого количества достаточно, чтобы делать выводы об эффективности.

При этом Барчук подчеркивает, что исследование наблюдательное — на его основании нельзя делать окончательные выводы об эффективности вакцин. «Такие исследования важны для того, чтобы смотреть, как ведут себя вакцины в изменяющихся условиях, с новыми штаммами — сохраняют они свою эффективность или нет», — добавил он в разговоре с РБК.

Резюмируя, в работе авторы указывают, что на сегодняшний день исследования третьей фазы вакцин «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» не были опубликованы. «Мы считаем, что результаты исследования имеют прямое значение для вакцинной политики в России. [Использование] «ЭпиВакКороны» не следует поощрять, особенно во время волн новых вариантов SARS-CoV-2», — говорится в препринте.

РБК направил запрос в Минздрав с просьбой прокомментировать результаты исследования.

Реакция производителей

Фармкомпания «Герофарм», которая в пандемию была стратегическим партнером центра «Вектор» Роспотребнадзора, создателя вакцины «ЭпиВакКорона», сообщила РБК, что компания на сегодняшний день вакциной больше не занимается, а мощности в полном объеме используются для обеспечения доступности инсулинов. «Сегодня договоров на производство вакцины не запланировано, поэтому преждевременно обсуждать такую вероятность», — добавили в пресс-службе.

На момент выхода текста РБК не получил комментария от центра «Вектор».

В Центре им. Чумакова в ответ на запрос РБК отметили важность подобных исследований, так как они позволяют получить независимую оценку эффективности вакцин в условиях реального применения. «Результаты, полученные по пациентам, вакцинированным «КовиВаком», очень обнадеживающие. Это соответствует данным, которые были получены для китайских инактивированных вакцин (в основании вакцины «КовиВак» — «убитый», или инактивированный, вирус SARS-CoV-2. — РБК), более того, данные в статье были получены в периоды циркуляции вариантов «дельта» и «омикрон». Таким образом, «КовиВак» достаточно эффективен для защиты от повреждения легких этими вариантами», — резюмировал замгендиректора по научной работе Центра им. Чумакова Илья Гордейчук.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с РБК не удивился результатам исследования. «Естественно, эффективность «Спутника V» на фоне распространения новых штаммов падает, но она остается все равно самой высокой среди российских. Продолжаю говорить, что выходом будет назальная форма «Спутника V», которая будет дополнительно создавать мукозальный иммунитет (т.е. защищать слизистую. — РБК). Если к трем вакцинам ее добавить, общая эффективность составит порядка 90%», — считает Гинцбург.