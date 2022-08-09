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Пандемия коронавируса ,  
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В России впервые с июня выявили более 60 смертей от COVID-19 за сутки

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

За прошедшие сутки от коронавируса в России скончались 60 человек, свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с инфекцией. Последний раз более 60 человек за сутки умирали от COVID-19 в конце июня: по информации на 25 июня, тогда скончался 61 человек.

Число новых случаев в стране составляет 16325. После подъема заболеваемости до более чем 20 тыс. за сутки 7 августа она падает второй день подряд. Госпитализированы за минувшие сутки 2574 человека, что более чем в два раза выше, чем сутками ранее.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (4781) и Санкт-Петербурге (2639). В остальных регионах не более 1 тыс. заболевших: более 500 — только в Московской области (694), более 100 — в 27 регионах. Смерти зарегистрированы в 22 регионах (17 в Москве, 12 в Санкт-Петербурге, в остальных — 1-3).

Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики
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Всего в стране с начала пандемии выявили почти 18 млн 750 тыс. заражений, почти 383 тыс. человек скончались, согласно данным оперштаба. При этом Росстат публикует иную статистику по смертности: она включает как тех, кто умер непосредственно от COVID-19, так и тех, у кого он был диагностирован на момент смерти.

Согласно этой статистике, всего с начала пандемии по июнь этого года коронавирус напрямую или косвенно привел к смерти более чем 820 тыс. человек. С начала 2022-го смертность с COVID-19 снижается: если в феврале умерших было 43,5 тыс., в июне — 5 тыс.

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