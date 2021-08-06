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Дежурных изолятора в Истре допросили после побега заключенных

По словам источника «Интерфакса», один из сотрудников ИВС задержан. Собеседник ТАСС утверждает, что задержаний не было
Фото: mosoblproc.ru / Instagram
Фото: mosoblproc.ru / Instagram

Следователи начали допрашивать дежурных изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, из которого в ночь на 6 августа сбежали пятеро заключенных. Об этом сообщает источник ТАСС.

По его словам, сотрудники ИВС утверждают, что не заметили побега, несмотря на шум. Пропажу заключенных они обнаружили утром во время обхода. «Пока никто из дежурных не задержан, уголовное дело не возбуждено, проверка продолжается», — сообщил собеседник агентства.

Источник «Интерфакса», в свою очередь, сообщил, что одного из сотрудников ИВС проверяют на причастность «в сознательной или нет помощи беглецам». По данным агентства, его задержали до выяснения обстоятельств. «Он, возможно, допустил преступную халатность, при которой побег стал возможен», — сказал источник.

По данным Telegram-канала «112», задержан дежурный Сергей Л. Вечером 5 августа он переводил заключенного из одной камеры в другую и забыл закрыть форточку для кормления в двери. После этого участники побега скрутили гайки с двери и остальные замки гаечным ключом. Канал также пишет о допросе сотрудников, дежуривших во время побега.

О том, что беглецы открутили дверные замки гаечным ключом, ранее сообщили в Следственном комитете.

Обвиняемый в убийстве «колбасного короля» сбежал из изолятора
Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Один из сбежавших — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, владевшего «Мясной империей» и «Озерецкими колбасами». В ноябре 2020-го бизнесмен был застрелен из арбалета в своем загородном доме в Подмосковье.

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По словам источника «Интерфакса», следствие считает, что Мавриди был организатором побега. «Побег мог быть тщательно спланирован сообщниками по убийству Маругова либо потенциальными заказчиками новых преступлений, заинтересованными в «навыках» Мавриди», — сказал он.

Региональная прокуратура начала проверку, ведомство пообещало дать оценку «действиям ответственных должностных лиц».

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Подмосковье изолятор побег
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