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В Москве магазины оштрафовали на 450 млн руб. за отсутствие масок

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

В Москве магазины и общепит получили дисциплинарные взыскания на общую сумму более 450 млн руб. за несоблюдение работниками и покупателями масочного режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента торговли и услуг.

Так, за период с 12 мая по 11 августа прошла проверка более 45 тыс. предприятий общественного питания, товаров и услуг. Всего оштрафовано более 8 тыс. торговых предприятий.

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В конце июля сумма общего штрафа за нарушение масочного режима достигала 300 млн руб. На тот момент штраф получили 6 тыс. предприятий. Более того, два магазина было закрыто после многочисленных жалоб покупателей из-за нарушения санитарных норм и требований Роспотребнадзора.

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Москве обязательный масочный режим начал действовать 12 мая. Тогда жители столицы должны были носить маски при каждом выходе на улицу. В июле мэр Москвы Сергей Собянин смягчил требования до ношения масок в общественных местах.

За несоблюдение мер физическим лицам грозит штраф от 4 тыс. до 5 тыс. руб., юридическим лицам — от 100 тыс. до 300 тыс. руб., а индивидуальным предпринимателям — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

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Теги: Москва, магазины, штраф, коронавирус
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