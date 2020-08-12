В Москве магазины оштрафовали на 450 млн руб. за отсутствие масок

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

В Москве магазины и общепит получили дисциплинарные взыскания на общую сумму более 450 млн руб. за несоблюдение работниками и покупателями масочного режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента торговли и услуг.

Так, за период с 12 мая по 11 августа прошла проверка более 45 тыс. предприятий общественного питания, товаров и услуг. Всего оштрафовано более 8 тыс. торговых предприятий.

В конце июля сумма общего штрафа за нарушение масочного режима достигала 300 млн руб. На тот момент штраф получили 6 тыс. предприятий. Более того, два магазина было закрыто после многочисленных жалоб покупателей из-за нарушения санитарных норм и требований Роспотребнадзора.