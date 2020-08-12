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ВОЗ напомнила о необходимости убедиться в безопасности вакцины от COVID

Так организация прокомментировала регистрацию в России первой вакцины от коронавируса. В ВОЗ заявили, что поддерживают контакты с российскими учеными и собираются проанализировать данные о препарате
Фото: РФПИ и центр имени Гамалеи / РИА Новости
Фото: РФПИ и центр имени Гамалеи / РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует все достижения в области исследований и разработок вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.

Так ВОЗ прокомментировала регистрацию в России первого препарата от COVID-19, о чем накануне объявил президент Владимир Путин.

В организации отметили, что исследование вакцины должно быть проведено в соответствии с установленными процедурами на каждом этапе разработки, чтобы гарантировать безопасность и эффективность препаратов, которые поступят в производство.

В ВОЗ добавили, что поддерживают контакты с российскими учеными и властями страны и ждут возможности проанализировать информацию об испытаниях вакцины.

Российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот с 1 января
Общество
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Регистрацию получил препарат, разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ). Минздрав принял такое решение после экспертизы результатов клинических исследований, заявил глава ведомства Михаил Мурашко. По его словам, разработчики уже получили патент на изобретение. Производство вакцины будет осуществляться на двух площадках — Центра им. Гамалеи и компании «Биннофарм». Предполагается, что в гражданский оборот она поступит с 1 января 2021 года.

В ходе испытаний препарат показал свою безопасность и эффективность, заявил Мурашко. «У всех добровольцев выработались высокие титры антител COVID-19. При этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации», — отметил министр. Прививку с вакциной уже сделали одной из дочерей Путина, рассказывал президент. В первые два дня у нее была повышенная температура, а затем ее самочувствие улучшилось.

10 августа Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников — ведущие международные фармацевтические концерны призвала Минздрав отложить государственную регистрацию препарата до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний. В ассоциации отметили, что сейчас нет данных о том, что вакцина безопасна для пожилых людей, которые имеют сопутствующие заболевания. Стремление как можно быстрее завершить разработку вакцины в АОКИ считают пережитком так называемой героической парадигмы. В Росздравнадзоре в ответ на это заявили, что претензии фармкомпаний основаны на незнании результатов исследований.

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В Вашингтоне в свою очередь обратили внимание, что российская вакцина прошла еще не все фазы испытаний. По словам советника президента США Келлиэнн Конуэй, в Штатах есть шесть вариантов вакцины на третьей стадии разработки, но россияне, судя по всему, «еще не дошли до этого».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Екатерина Костина, Наталия Анисимова
Теги: ВОЗ, коронавирус, вакцина
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