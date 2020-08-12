ВОЗ напомнила о необходимости убедиться в безопасности вакцины от COVID

Так организация прокомментировала регистрацию в России первой вакцины от коронавируса. В ВОЗ заявили, что поддерживают контакты с российскими учеными и собираются проанализировать данные о препарате

Фото: РФПИ и центр имени Гамалеи / РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует все достижения в области исследований и разработок вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.

Так ВОЗ прокомментировала регистрацию в России первого препарата от COVID-19, о чем накануне объявил президент Владимир Путин.

В организации отметили, что исследование вакцины должно быть проведено в соответствии с установленными процедурами на каждом этапе разработки, чтобы гарантировать безопасность и эффективность препаратов, которые поступят в производство.

В ВОЗ добавили, что поддерживают контакты с российскими учеными и властями страны и ждут возможности проанализировать информацию об испытаниях вакцины.