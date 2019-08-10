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Мониторинг не выявил повышения уровня радиации после ЧП на полигоне

Радиационный фон в Северодвинске Архангельской области после взрыва на военном полигоне находится в норме. Это следует из данных единой системы мониторинга радиационной обстановки на территории России.

По состоянию на 10 августа мощность дозы гамма-изучения составляет 10 мкР/ч. Уровень безопасной радиации не должен превышать 20 мкР/ч.

Политика
Власти Северодвинска удалили сообщение о скачке радиации после ЧП

Первые сообщения о происшествии в воинской части под Архангельском появились 8 августа. Министерство обороны уточнило, что на полигоне произошел взрыв во время испытания жидкостного реактивного двигателя. Изначально там сообщили о двух погибших и шести пострадавших. Позже компания «Росатом» заявила, что погибли пять ее сотрудников, еще трое пострадали.

В четверг днем власти сообщили, что в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. Позже информацию об этом, размещенную на официальном сайте города, удалили. Такое решение объяснили РБК тем, что делом занимается Минобороны, и это в их компетенции. Глава областного управления Роспотребнадзора Роман Бузинов отмечал, что угрозы для здоровья местных жителей нет.

Теги: Архангельская область, Северодвинск, радиация, взрыв
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