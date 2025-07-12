В Харькове пропал свет из-за бури
В Харькове и области из-за бури произошло отключение электроэнергии, сообщает «Харьковоблэнерго» в телеграм-канале.
«Специалисты «Харьковоблэнерго» работают над устранением последствий сложных погодных условий», — говорится в сообщении.
«24 Канал» и УНИАН со ссылкой на местные телеграм-каналы передают, что молния попала в подстанцию, из-за чего в некоторых районах города пропал свет.
Глава областной военной администрации Олег Синегубов написал в телеграм-канале, что три человека пострадали в Салтовском районе Харькова после того, как обрушилась крыша в частном доме.
«Сильный ливень, град и шквальные порывы ветра привели к падению электроопор и повреждению крыш домов. Также по городу много поваленных деревьев», — рассказал он.
По его словам, в селе Первомайское Змиевской общины на 56-летнюю женщину упало дерево, она погибла. Дерево также рухнуло на семилетнюю девочку в Основянском районе Харькова. Ребенок был госпитализирован, уточнил Синегубов.
Из-за сильного ливня в городе затопило часть улиц, автомобили поплыли, сообщает «24 Канал». Obozrevatel пишет, что подтоплена станция метро «23 Августа». Кроме того, в электричку попала молния, пассажиры были эвакуированы.
По данным украинского Гидрометцентра, в городе и области объявлен желтый уровень опасности, ожидаются гроза, град и сильный ветер.
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