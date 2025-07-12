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Общество ,  
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В Харькове пропал свет из-за бури

Сильный ливень, град и шквальный ветер повалили электроопоры и деревья и повредили крыши домов, рассказал глава областной администрации Олег Синегубов. Несколько человек, в том числе ребенок пострадали, одна женщина погибла

В Харькове и области из-за бури произошло отключение электроэнергии, сообщает «Харьковоблэнерго» в телеграм-канале.

«Специалисты «Харьковоблэнерго» работают над устранением последствий сложных погодных условий», — говорится в сообщении.

«24 Канал» и УНИАН со ссылкой на местные телеграм-каналы передают, что молния попала в подстанцию, из-за чего в некоторых районах города пропал свет.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов написал в телеграм-канале, что три человека пострадали в Салтовском районе Харькова после того, как обрушилась крыша в частном доме.

«Сильный ливень, град и шквальные порывы ветра привели к падению электроопор и повреждению крыш домов. Также по городу много поваленных деревьев», — рассказал он.

По его словам, в селе Первомайское Змиевской общины на 56-летнюю женщину упало дерево, она погибла. Дерево также рухнуло на семилетнюю девочку в Основянском районе Харькова. Ребенок был госпитализирован, уточнил Синегубов.

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Фото:ostorozhno_novosti / Telegram

Из-за сильного ливня в городе затопило часть улиц, автомобили поплыли, сообщает «24 Канал». Obozrevatel пишет, что подтоплена станция метро «23 Августа». Кроме того, в электричку попала молния, пассажиры были эвакуированы.

По данным украинского Гидрометцентра, в городе и области объявлен желтый уровень опасности, ожидаются гроза, град и сильный ветер.

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Елена Чернышова
Харьков буря непогода отключение электричества
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