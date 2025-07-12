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Технологии и медиа ,  
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«Роскосмос» показал спутниковый снимок циклона с дождем над Москвой

Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

«Роскосмос» показал снятое со спутников фото с циклоном над Москвой. Снимок пресс-служба госкорпорации опубликовала в телеграм-канале. Фотографию сделали с помощью спутников «Электро-Л» и «Арктика-М»

«Жара, дождь и град в Москве — спутники Роскосмоса показали, как циклон выглядит из космоса», — говорится в сообщении.

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Днем, 12 июля, в Москве прошел сильный ливень, который местами затоплял улицы. В отдельных районах столицы прошел град. О непогоде ранее предупреждали власти города.

По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, суббота 12 июля в Москве стала самой жаркой за 122 года. К 15:00 на ВДНХ зафиксировали температуру +34,6 °C, а в центре столицы — до +36,1 °C.

Во время ливня молния ударила в Останкинскую телебашню. В начале июня молния уже била в башню во время непогоды, но инцидент не повлиял на ее работу.

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Плугина Ирина
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