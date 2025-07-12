На МЦД-4 в Москве увеличили интервал движения электричек

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Интервал движения электричек на МЦД-4 был увеличен из-за вынужденной остановки пригородного поезда № 7477 Апрелевка—Железнодорожная на станции «Площадь трех вокзалов», сообщила в телеграм-канале пресс-служба Московской железной дороги.

«На участке от станции Площадь трех вокзалов до Серпа и Молота движение организовано по одному пути в реверсивном режиме. Часть электричек от Железнодорожной в сторону Апрелевки курсирует по укороченному маршруту до станции Нижегородская», — уточнили представители МЖД.

Пресс-служба принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства и подчеркнула, что МЖД принимает все необходимые меры для стабилизации графика движения электричек.

Ранее, 5 июля, интервал движения поездов на МЦД-4 был увеличен из-за задымления в производственном помещении на станции «Москва-Товарная-Киевская». С отклонением от графика также следовали пригородные поезда дальних маршрутов Киевского направления, аэроэкспрессы и пассажирские поезда дальнего следования.

Пострадавших в результате инцидента не было, задымление ликвидировали собственными силами, без участия пожарных.