На МЦД-4 в Москве увеличили интервал движения электричек
Интервал движения электричек на МЦД-4 был увеличен из-за вынужденной остановки пригородного поезда № 7477 Апрелевка—Железнодорожная на станции «Площадь трех вокзалов», сообщила в телеграм-канале пресс-служба Московской железной дороги.
«На участке от станции Площадь трех вокзалов до Серпа и Молота движение организовано по одному пути в реверсивном режиме. Часть электричек от Железнодорожной в сторону Апрелевки курсирует по укороченному маршруту до станции Нижегородская», — уточнили представители МЖД.
Пресс-служба принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства и подчеркнула, что МЖД принимает все необходимые меры для стабилизации графика движения электричек.
Ранее, 5 июля, интервал движения поездов на МЦД-4 был увеличен из-за задымления в производственном помещении на станции «Москва-Товарная-Киевская». С отклонением от графика также следовали пригородные поезда дальних маршрутов Киевского направления, аэроэкспрессы и пассажирские поезда дальнего следования.
Пострадавших в результате инцидента не было, задымление ликвидировали собственными силами, без участия пожарных.
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