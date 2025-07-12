Молния ударила в Останкинскую телебашню

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В Москве во время ливня днем 12 июля молния попала в Останкинскую телебашню, кадры с моментом удара молнии опубликовал телеграм-канал «Осторожно, новости».

Останкинская телебашня — самое высокое сооружение в Европе. Ее высота составляет 540 м. Вес башни с фундаментом составляет 55 тыс. т.

За год башня принимает до 50 ударов молнии. При сильном ветре она способна отклоняться от вертикали до 10 м.

Днем, 12 июля, в столице прошел сильный ливень, местами затоплявший улицы, в отдельных районах прошел град. О непогоде ранее предупреждали власти города.

Как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос», суббота в Москве стала самой жаркой за 122 года. К 15:00 на ВДНХ зафиксировали температуру +34,6 °C, а в центре города — до +36,1 °C.

В начале июня молния уже била в Останкинскую телебашню во время непогоды в Москве, но инцидент не повлиял на ее работу.