 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Молния ударила в Останкинскую телебашню

Фото: ostorozhno_novosti / Telegram
Фото: ostorozhno_novosti / Telegram

В Москве во время ливня днем 12 июля молния попала в Останкинскую телебашню, кадры с моментом удара молнии опубликовал телеграм-канал «Осторожно, новости».

Останкинская телебашня — самое высокое сооружение в Европе. Ее высота составляет 540 м. Вес башни с фундаментом составляет 55 тыс. т.

За год башня принимает до 50 ударов молнии. При сильном ветре она способна отклоняться от вертикали до 10 м.

В Москве после 30-градусной жары начались ливни. Видео
Общество

Днем, 12 июля, в столице прошел сильный ливень, местами затоплявший улицы, в отдельных районах прошел град. О непогоде ранее предупреждали власти города.

Как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос», суббота в Москве стала самой жаркой за 122 года. К 15:00 на ВДНХ зафиксировали температуру +34,6 °C, а в центре города — до +36,1 °C.

В начале июня молния уже била в Останкинскую телебашню во время непогоды в Москве, но инцидент не повлиял на ее работу.

Читайте РБК в Telegram.

Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском

Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»

Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»

Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит

Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования

МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти

Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»

Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»

Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Москва молния Останкинская телебашня
Материалы по теме
Молния ударила в многоэтажку в Красноярске. Видео
Общество
Астронавт NASA с борта МКС сняла на фото редкий вид молний
Технологии и медиа
В Подмосковье из-за удара молнии в беседку пострадала женщина
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
«Роскосмос» показал спутниковый снимок циклона с дождем над Москвой Технологии и медиа, 22:08
Евросоюз ускорит подготовку ответа на пошлины США в 30% Политика, 22:00
Подросток, напавший на девочек с молотком, назвал свой мотив Общество, 21:50
Дюков назвал высокими шансы на возвращение российских клубов в еврокубки Спорт, 21:36
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Вучич заявил о приверженности Сербии сотрудничеству с США Политика, 21:28
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Глава РФС назвал лучшим решение заменить «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ Спорт, 21:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:10
Менеджмент «Самолета» рассказал об «активной» подготовке к IPO «Плюс» Инвестиции, 21:09
Молния ударила в Останкинскую телебашню Общество, 21:09
Мишустин подписал распоряжение о проведении авиасалона МАКС Политика, 20:54
Глава РФС призвал не драматизировать события межсезонья Спорт, 20:47
Власти сообщили о состоянии пострадавших при обрушении моста под Вологдой Общество, 20:45