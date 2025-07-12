В Москве после 30-градусной жары начались ливни. Видео
Ливень в Москве усиливается, местами затопляя улицы. В Дептрансе сообщили, что на внешней стороне МКАД в районе Капотни затопило проезжую часть, из-за чего движение временно перерыто.
В отдельных районах столицы и Подмосковья местами прошел град.
Ранее о непогоде во второй половине дня в субботу в Москве предупреждали городские власти.
При этом, по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, суббота в Москве стала самой жаркой за 122 года. К 15:00 на ВДНХ воздух прогрелся до +34,6 °C, а в центре города — до +36,1 °C.
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