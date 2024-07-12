В Подмосковье упал «Суперджет» без пассажиров

Фото: Leonid Faerberg / Transport Photo Images / Global Look Press

В Подмосковье упал «Суперджет», сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в оперативных службах.

По предварительным данным, на борту не было пассажиров, только экипаж из трех пилотов — они погибли.

Инцидент произошел в районе деревни Апраксино под Коломной, он упал в лесной массив. Лайнер выполнял тестовый полет, сообщил источник РБК.

Собеседник РБК, близкий к МЧС, сообщил, что «Суперджет» летел с аэродрома Третьяково в городе Луховицы во Внуково, рейс был перегоночным. Эксплуатант лайнера — «Газпром авиа».

Телеграм-канал Baza пишет, что перед крушением экипаж подал сигнал бедствия, он пытался совершить посадку, сделал несколько круговых заходов и вырабатывал топливо.

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Западное межрегиональное следственное управление СК на транспорте сообщило РБК, что информация о происшествии уточняется.

РБК обратился за комментарием в Росавиацию, управление МВД на транспорте, в администрацию Коломны, пресс-службу Минздрава.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — это самолет российского производства. Последняя крупная катастрофа с этим лайнером произошла 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево. Самолет «Аэрофлота» вылетел в Мурманск, но вскоре вернулся в аэропорт из-за попадания молнии. При посадке у лайнера подломились стойки шасси, он ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

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