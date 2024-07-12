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Силовики пришли на завод, где ремонтировали упавший под Коломной Superjet

Superjet вылетел с аэродрома в Луховицах после ремонта и упал в районе близлежащей деревни Большое Карасево в лесном массиве. На борту были три члена экипажа, они погибли
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Силовики работают на территории завода, где ремонтировали упавший в Подмосковье Superjet без пассажиров, передает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

О визите следователей на предприятие также сообщает ТАСС. «Изымается документация на самолет, в том числе документы, связанные с ремонтом. Кроме того, также изымаются образцы топлива для проведения экспертиз», — сказал собеседник агентства.

На месте крушения работают сотрудники Следственного комитета, передает корреспондент РБК. Представитель Мособлспаса сказал РБК, что на месте крушения пожара нет.

Силовики пришли на завод, где ремонтировали упавший под Коломной Superjet
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Superjet с тремя членами экипажа (два пилота и штурман, они погибли) разбился днем 12 июля в лесном массиве в районе деревни Большое Карасево в Подмосковье вблизи городов Коломна и Луховицы, в котором располагается авиационный завод). Лайнер летел с аэродрома Третьяково в Луховицах во Внуково, рейс был перегоночным. Третьяково — основная площадка для испытаний новой авиатехники Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в которую входит производитель Superjet — ПАО «Яковлев» — «Региональные самолеты».

Самолет был выпущен в 2014 году, его эксплуатантом является «Газпром авиа». Страховщиком выступает СОГАЗ. «СОГАЗ приносит искренние соболезнования родным и близким погибших и готов осуществить выплаты в оперативном режиме после получения необходимых документов от авиакомпании», — заявили в компании.

По данным ТАСС, в числе причин крушения рассматриваются отказ одного из двигателей и другого рода неисправности.

По факту катастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В ОАК от комментариев отказались. РБК запрос в «Газпром авиа».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
При участии
Виктория Хабарова
Superjet Московская область авиакатастрофа Следственный комитет
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