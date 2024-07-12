Силовики пришли на завод, где ремонтировали упавший под Коломной Superjet

Superjet вылетел с аэродрома в Луховицах после ремонта и упал в районе близлежащей деревни Большое Карасево в лесном массиве. На борту были три члена экипажа, они погибли

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Силовики работают на территории завода, где ремонтировали упавший в Подмосковье Superjet без пассажиров, передает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

О визите следователей на предприятие также сообщает ТАСС. «Изымается документация на самолет, в том числе документы, связанные с ремонтом. Кроме того, также изымаются образцы топлива для проведения экспертиз», — сказал собеседник агентства.

На месте крушения работают сотрудники Следственного комитета, передает корреспондент РБК. Представитель Мособлспаса сказал РБК, что на месте крушения пожара нет.

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Superjet с тремя членами экипажа (два пилота и штурман, они погибли) разбился днем 12 июля в лесном массиве в районе деревни Большое Карасево в Подмосковье вблизи городов Коломна и Луховицы, в котором располагается авиационный завод). Лайнер летел с аэродрома Третьяково в Луховицах во Внуково, рейс был перегоночным. Третьяково — основная площадка для испытаний новой авиатехники Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в которую входит производитель Superjet — ПАО «Яковлев» — «Региональные самолеты».

Самолет был выпущен в 2014 году, его эксплуатантом является «Газпром авиа». Страховщиком выступает СОГАЗ. «СОГАЗ приносит искренние соболезнования родным и близким погибших и готов осуществить выплаты в оперативном режиме после получения необходимых документов от авиакомпании», — заявили в компании.

По данным ТАСС, в числе причин крушения рассматриваются отказ одного из двигателей и другого рода неисправности.

По факту катастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В ОАК от комментариев отказались. РБК запрос в «Газпром авиа».