Минюст внес правнучку Чкалова и «ВЧК-ОГПУ» в реестр иноагентов

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» и проект «Русский криминал» признали иностранными агентами, следует из обновленного реестра на сайте Минюста.

Также в реестр внесли правнучку советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову и экс-депутата петербургского Муниципального образования «Нарвский округ» Анну Каруличеву.

Анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» описывает свою тематику так: «раскрываем тайны чиновников, олигархов, гангстеров, силовиков». Кроме этого, канал периодически публикует видео с обстрелами ВСУ российских городов.

Проект «Русский криминал» также публикует информацию о жизни чиновников, криминальных лидеров и силовиков. Ранее «ВЧК-ОГПУ» и «Русский криминал» публиковали совместные расследования. В списке Минюста они находятся под одним номером. Руководителями проектов ведомство считает Алишера Абдуллаева и Александра Шварева.

Шварев — бывший журналист «Росбалта», разыскиваемый в России по обвинениям в вымогательстве, он получил политубежище в Латвии. Абдуллаев проходит вместе со Шваревым по делу о вымогательстве средств у миллиардера Алишера Усманова.

Дарья Богданова — активистка движения Freedom Birds for Ukraine, которое занимается сбором средств на покупку дронов и других вещей для ВСУ. На сайте организации говорится, что Богданова проживает в городе Лёвен в Бельгии. Она неоднократно выступала с критикой российских властей после начала спецпоерации на Украине. В апреле в отношении Богдановой возбудили уголовное дело о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК). «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что поводом для возбуждения дела стало ее интервью журналисту Олегу Кашину (признан иностранным агентом). В мае МВД объявило девушку в розыск.

Анна Каруличева в 2020 году была выбрана депутатом шестого созыва Муниципального образования «Нарвский округ» Кировского района от партии «Яблоко». Спустя несколько месяцев девушку лишили мандата на основании обращения губернатора о якобы наличии в ее декларации искажений, которые не могут быть признаны несущественными. В своих соцсетях Каруличева в том числе выступала против проведения в России мобилизации, называла Россию «государством насилия, бедности и бесправия», а также критиковала российские власти за начало военной операции на Украине.