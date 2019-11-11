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Суд заочно арестовал журналиста «Росбалта» по делу о вымогательстве
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Тверской суд Москвы заочно взял под стражу журналиста агентства «Росбалт» Александра Шварева, которому вменяются вымогательство (ст. 163 УК) у бизнесмена Кенеса Ракишева и клевета (ст. 128.1) на миллиардера Алишера Усманова. Такое решение приняла судья Елена Булгакова, передает корреспондент РБК.

В апреле в редакции «Росбалта» и дома у журналиста прошли обыски по делу о клевете, возбужденному по заявлению Усманова. Речь шла о публикациях на сторонних ресурсах о связи бизнесмена с перестрелкой на Рочдельской улице в 2015 году, повлекшей преследование лидера российского преступного мира Захария Калашова (Шакро Молодого) и громкие аресты в СКР. Вскоре после этого Шварев уехал на лечение за рубеж. 1 ноября в отношении него возбудили новое уголовное дело: по версии МВД, Шварев вместе с жителем США Алишером Абдуллаевым якобы требовал 3,3 млн (согласно рапорту оперативника — 2,6 млн) у бизнесмена Кенеса Ракишева за «удаление недостоверных сведений» о нем с сайта rucriminal.info. Шварев объявлен в международный розыск.

В суде следователь обосновывал требование арестовать Шварева тем, что МВД еще не установило всех его соучастников и что Шварев «может угрожать свидетелям и потерпевшим», которыми признаны Ракишев и Усманов. Прокурор поддержала требование, чтобы «обеспечить возможность экстрадиции» и преследования журналиста в России.

Оба бизнесмена в действительности не подписывали заявлений о преступлениях, вменяемых Швареву, и не давали по делу объяснений, указал на заседании его адвокат Игорь Бушманов, тогда как закон не предусматривает возможности заявить о преступлении через представителя по доверенности. «По делу о вымогательстве у Ракишева допрошен только некий помощник адвоката Гришин. В качестве места совершения преступления указан адрес адвокатской конторы «Ильяшев и партнеры», где этот Гришин работает», — заявил защитник. По его словам, Шварев стал жертвой заведомо ложного доноса и фальсификаций. Бушманов указал, что уголовное дело по факту вымогательства было возбуждено прямо в день подачи заявления, без какой-либо проверки.

«Речь идет об инициировании заведомо незаконного уголовного преследования с целью воспрепятствовать законной деятельности журналиста», — заявил Бушманов. По его словам, защита уже пожаловалась на действия следствия в МВД и Генпрокуратуру. Адвокат также напомнил: чтобы добиться от суда санкции на обыск дома у Шварева, следствие представляло в суд личные данные его полного тезки, дважды судимого уроженца Костромы.

«Шварев уже принял меры по получению международной защиты», — заявил Бушманов. Другой его защитник, Карен Нерсисян, в беседе с РБК уточнил, что журналист намерен обратиться за политическим убежищем на территории Латвии.

Предполагаемое вымогательство датировано октябрем 2018 года, тогда как заявление на Шварева представитель Ракишева написал спустя более чем год, 1 ноября 2019, указал в суде Нерсисян. Преследование своего доверителя он связал с тем, что потерпевшие — «два мощнейших олигарха, которые не просто занимаются бизнесом, но и делают политику». «Это делается с целью заткнуть рот. Это знак абсолютно всем журналистам», — заявил Нерсисян, добавив, что все публикации Шварева об Усманове и Ракишеве основывались на материалах уголовного дела, по которому уже вынесен приговор.

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