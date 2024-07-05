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Минюст внес в список иноагентов журналистов Герасименко и Ежова

В список иноагентов включили журналистов Герасименко и Ежова, петербургского мундепа от «Яблока», ЛГБТ-активиста Трошина, экс-мундепа из Петербурга Уткина и юриста Вайпана. Из реестра исключили 2 организации в связи с ликвидацией
Олеся Герасименко
Олеся Герасименко (Фото: olesya.gerasimenko.7 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Минюст включил в список иностранных агентов бывшего корреспондента русской службы Би-би-си Олесю Герасименко и журналиста The Insider (внесен в реестр иноагентов, признан нежелательным в России) Сергея Ежова.

Также в список попали:

  • муниципальный депутат в Санкт-Петербурге от «Яблока», ЛГБТ-активист Сергей Трошин (Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской в ноябре прошлого года);
  • бывший петербургский мундеп от «Яблока» Федор Уткин;
  • юрист «Института права и публичной политики» (ИППП, признано иноагентом) Григорий Вайпан.

Минюст заявил, что все перечисленные распространяли недостоверную информацию о «принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике» и выступили против проведения военной операции на Украине. По версии ведомства, Ежов также «призывал к введению ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации», а Трошин «осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений».

С декабря 2022 года в России запрещена пропаганда ЛГБТ для лиц всех возрастов. За это предусмотрены штрафы до 400 тыс. руб. (для юрлиц — до 5 млн руб.).

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Ежов в своем телеграм-канале опубликовал видеообращение, в котором заявил, что не будет ставить «никакие плашки». За отсутствие маркировки иноагента грозит штраф до 50 тыс. руб.

Кроме того, Минюст исключил из списка иноагентов «Рязанское историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал» (был внесен в список в 2016 году), а также союз общественных объединений «Российский исследовательский центр по правам человека» (находился в реестре с 2015 года) в связи с их ликвидацией.

Всего на данный момент в реестре иноагентов значится 831 лицо.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
иноагент Минюст журналисты депутат партия Яблоко
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