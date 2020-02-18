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Интерпол отказался разыскивать журналиста «Росбалта» по запросу России

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Интерпол прекратил розыск корреспондента агентства «Росбалт» Александра Шварева, которого российское МВД считает виновным в клевете на миллиардера Алишера Усманова и вымогательстве 2,6 млн руб. у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Это следует из письма комиссии по контролю за файлами Интерпола (есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил Шварев).

«Комиссия провела требуемые проверки, и информация, касающаяся вас и предоставленная Россией, удалена из информационной системы Интерпола», — сказано в письме Швареву от 20 января. Также генеральный секретариат Интерпола уведомил Шварева, что его не разыскивают.

Журналиста «Росбалта» обвинили в вымогательстве у бизнесмена Ракишева
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Следственный департамент МВД в ноябре прошлого года объявил Шварева в международный розыск, и Россия инициировала в отношении него процедуру «рассылки» (diffusion), когда национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола напрямую (без участия генсекретариата) оповещает все или некоторые страны — члены международной полиции о розыске лица. Позднее в отношении Шварева на основании российских данных также был выпущен так называемый «красный циркуляр» (red notice) Интерпола, который выпускается генсекретариатом и означает, что человека, как только он будет найден, требуется задержать и решить вопрос о его экстрадиции, рассказал РБК его адвокат Алексей Елисеев.

«Мы обратились в комитет по контролю за файлами Интерпола. Они признали, что розыск основан не на преступлении, которое инкриминируется Швареву, а фактически является политическим преследованием. Комиссия приняла во внимание, что он журналист, получил политическое убежище в Латвии, учла особенности его обвинения: что оно неконкретно, не раскрывает связь Шварева с инкриминируемым деянием, что потерпевшие являются связанными с властями олигархами, что в качестве доказательства использована переписка с сервиса Mail.ru, который принадлежал одному из потерпевших. Рассмотрение прошло достаточно быстро, в течение месяца», — утверждает Елисеев.

По словам адвоката, орган счел, что розыск Шварева нарушает положения конституции Интерпола, где речь идет о запрете вмешательства международной полиции в политическую деятельность, правил обработки данных Интерпола, а также многочисленные статьи Всеобщей декларации прав человека.

В официальных документах, предоставленных РБК Шваревым и его защитой, Интерпол не раскрывает мотивировку решения аннулировать розыск журналиста. В генсекретариате органа в ответ на запрос РБК сообщили, что не комментируют частные случаи. РБК также отправил запрос в МВД, в структуру которого входит российское бюро Интерпола.

В конце прошлого года Шварев получил политубежище на территории Латвии. В таких случаях Интерпол аннулирует розыск автоматически, пояснил в беседе с РБК адвокат Алексей Оболенец: «Подразумевается, что политический характер преследования человека уже доказан национальными инстанциями страны, которая дала ему убежище, и Интерпол просто имплементирует их решение».

В апреле 2019 года в редакции «Росбалта» и дома у Шварева прошли обыски по делу о клевете, возбужденному по заявлению Алишера Усманова. Причиной стали публикации о связи бизнесмена с перестрелкой на Рочдельской улице в 2015 году, положившей начало преследованию лидера российского криминального мира Захария Калашова (Шакро Молодого) и громким арестам в Следственном комитете. Речь в деле шла о том, что «неустановленные лица» публикуют в Сети «ложную и клеветническую» информацию об Усманове, в том числе о его причастности к даче взяток и участии в организованном преступном сообществе. Вскоре после обысков Шварев уехал на лечение за рубеж.

1 ноября в отношении него возбудили новое уголовное дело. По версии МВД, Шварев вместе с жителем США Алишером Абдуллаевым требовал 3,3 млн руб. (согласно рапорту оперативника, 2,6 млн руб.) у бизнесмена Кенеса Ракишева за «удаление недостоверных сведений» о нем с сайта rucriminal.info. Шварев связывал дело с публикацией о возможной связи Ракишева с участниками конфликта на Рочдельской — адвокатом Эдуардом Буданцевым и ресторатором Жанной Ким.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Интерпол, «Росбалт»
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