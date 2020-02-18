Интерпол отказался разыскивать журналиста «Росбалта» по запросу России

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Интерпол прекратил розыск корреспондента агентства «Росбалт» Александра Шварева, которого российское МВД считает виновным в клевете на миллиардера Алишера Усманова и вымогательстве 2,6 млн руб. у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Это следует из письма комиссии по контролю за файлами Интерпола (есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил Шварев).

«Комиссия провела требуемые проверки, и информация, касающаяся вас и предоставленная Россией, удалена из информационной системы Интерпола», — сказано в письме Швареву от 20 января. Также генеральный секретариат Интерпола уведомил Шварева, что его не разыскивают.

Следственный департамент МВД в ноябре прошлого года объявил Шварева в международный розыск, и Россия инициировала в отношении него процедуру «рассылки» (diffusion), когда национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола напрямую (без участия генсекретариата) оповещает все или некоторые страны — члены международной полиции о розыске лица. Позднее в отношении Шварева на основании российских данных также был выпущен так называемый «красный циркуляр» (red notice) Интерпола, который выпускается генсекретариатом и означает, что человека, как только он будет найден, требуется задержать и решить вопрос о его экстрадиции, рассказал РБК его адвокат Алексей Елисеев.

«Мы обратились в комитет по контролю за файлами Интерпола. Они признали, что розыск основан не на преступлении, которое инкриминируется Швареву, а фактически является политическим преследованием. Комиссия приняла во внимание, что он журналист, получил политическое убежище в Латвии, учла особенности его обвинения: что оно неконкретно, не раскрывает связь Шварева с инкриминируемым деянием, что потерпевшие являются связанными с властями олигархами, что в качестве доказательства использована переписка с сервиса Mail.ru, который принадлежал одному из потерпевших. Рассмотрение прошло достаточно быстро, в течение месяца», — утверждает Елисеев.