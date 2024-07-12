Посольство Чехии в Москве облили красной краской

Краской залили стены у входа в посольство, а на турникет повесили измазанный флаг США. В начале недели российское диппредставительство в Праге облили кетчупом

Фото: АГН «Москва»

Неизвестные облили красной краской ограду у входа в посольство Чехии в Москве, передает «РИА Новости».

Агентство опубликовало фото, на которых видно, что залиты баннеры, где изображены виды Чехии. Телеграм-канал «Осторожно, Москва» передает, что на турникет повесили флаг США, тоже измазанный краской.

На месте находятся сотрудники Росгвардии.

Чешское посольство находится по адресу: ул. Юлиуса Фучика, дом 12/14. В пресс-службу ГУ МВД России по Москве не поступала информация об инциденте. РБК направил запрос в посольство Чехии в Москве

В понедельник, 8 июля, аналогичный инцидент произошел в Праге с российским посольством, передавал Denik.cz. Мужчина и женщина вылили на здание красную жидкость из двух ведер, по их словам, это был кетчуп. Они заявили, что таким образом отреагировали на российские удары по Украине. Активистам грозит штраф.

Два года назад, в мае 2022-го, неизвестные облили краской здание посольства Польши в Москве. За два дня до этого посол России Сергей Андреев подвергся нападению во время попытки возложить цветы на военном мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве — по прибытии дипломата завязалась драка, его тоже облили краской.