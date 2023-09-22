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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Двое мужчин облили краской ворота посольства России в Ереване

Двое мужчин облили краской ворота посольства России в Армении
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана

Двое неизвестных бросили пакеты с красной краской в ворота посольства России в Ереване. Видео появилось в социальных сетях, в том числе в телеграм-канале издания Haqqin.az.

На записи видно, что двое мужчин подходят к диппредставительству, держа за спиной небольшие пакеты с красной краской, и бросают их в сторону ограждения. В ситуацию вмешался сотрудник правоохранительных органов Армении, после чего они отошли от посольства.

РБК направил запрос в посольство России в Ереване и в полицию Армении.

Ранее, 19 сентября, демонстранты, вышедшие на улицы Еревана, чтобы выразить протест против «антитеррористической операции» Азербайджана в Нагорном Карабахе, заблокировали здание российского посольства.

В связи с этим российские дипломаты направили ноту в МИД Армении с требованием восстановить нормальное функционирование представительства «в соответствии с обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Азербайджан начал операцию, которую назвал «антитеррористическими мероприятиями», в Нагорном Карабахе 19 сентября. Баку потребовал «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной республики. Армения обратилась к членам Совбеза ООН и российским миротворцам с просьбой принять меры для прекращения военных действий.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об «агрессии» со стороны Азербайджана, но опроверг участие армянских военных в боях в Карабахе. После этого в Ереване начались протесты.

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При посредничестве российских миротворцев 20 сентября стороны конфликта достигли договоренности о прекращении огня. Они договорились о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих Армении из зоны развертывания российского миротворческого контингента, о расформировании и полном разоружении военных aрмии обороны Нагорного Карабаха, о выводе тяжелой техники и вооружений из региона.

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Теги
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