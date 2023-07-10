Синоптики объяснили аномальные ливни на Черном море

В серии интенсивных дождей в районе Черного моря виновато глобальное потепление: из-за него третий сезон на побережье наблюдается нехарактерная погода, — объяснили специалисты

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

На фоне глобального потепления наблюдается разбалансировка погодных событий, в том числе увеличивается повторяемость интенсивных ливней. Об этом заявил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На самом деле, третий сезон в южных регионах европейской территории России ситуация нестандартная. В основном она связана с тем, что не часто встречается в этих регионах летом, а именно — преобладает циклоническая деятельность, это с одной стороны. И второе — буквально с июня хорошо выраженные фронтальные разделы фиксируются и прогнозируются именно в Краснодарском крае», — отметил он.

По словам Вильфанда, обостренные фронтальные разделы связаны с тем, что холодные воздушные массы перемещаются с севера, севера-запада, северо-востока, а с юга (из Турции и Малой Азии), иногда с юго-востока (из Центральной Азии) поступает очень теплый воздух, иногда тропический.

«Различие двух воздушных масс с разными физическими свойствами, прежде всего с разным температурным режимом, приводит к обострению фронтальных разделов. Вот фронт образуется. И тогда по клину этого фронтального раздела перемещается воздух вверх. Облака растут очень высоко — до 12–14 км. Это является главным условием формирования интенсивнейших осадков. Они выпадают в виде ливней», — заключил он.

9 июля в разных регионах Краснодарского края выпало до 50 мм за час. Вода не успевает впитываться в почву, что приводит к бурным потокам, однако сейчас ситуация уже меняется, отметил Вильфанд.

Как сообщила в разговоре с РБК ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Алина Котилевская, для юга России летом характерны ливни — это связано с летними процессами. Причем июль является самым дождливым (данные для Сочи).

«Но то количество осадков, которое выпало в Сочи, оно, конечно, аномально. Почему? Потому что за прошедшую ночь, возьму район Большого Сочи, метеостанция в Сочи зафиксировала 11 мм дождя, а в Адлере, Большой Сочи называется, 67 мм. Такую мозаичность осадков спрогнозировать сложно. Давайте будем ориентироваться на большую цифру. Местами практически до 70 мм дождей», — отметила она. И предупредила, что 10 июля может выпасть еще около 30 мм.

Котилевская напомнила, что 100 мм — это месячная норма для Сочи, поэтому такое количество является аномальным. Интенсивные осадки также дает сочетание моря и гор, которые усиливают процессы образования облачности.

Ожидается, что тучи рассеются к 13 июля, интенсивность осадков будет ослабевать, и во второй половине недели будет сухо, заключила ведущий специалист «Фобоса».

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Сильные ливни обрушились на побережье Черного моря в минувшие выходные. В Сочи из-за ливней, града и смерчей закрыли все пляжи до 11 июля, потоки воды снесли больше десятка автомобилей и затопили несколько жилых домов. Аэропорт Сочи перестал принимать самолеты.

От непогоды также пострадала Абхазия: в Гагре и Пицунде затопило улицы и жилые дома, магазины и кафе. Министр туризма республики Теймураз Хишба также порекомендовал на некоторое время закрыть все пляжи.