Синоптики объяснили аномальные ливни на Черном море

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 99,82 (-0,9) Инвестиции, 07 июл, 16:34 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 91,69 (-0,88) Инвестиции, 07 июл, 16:34
Аналитики спрогнозировали сильнейшее с 2020 года падение прибыли компаний Инвестиции, 14:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:41
Песков предупредил об угрозе Европе от вступления Украины в НАТО Политика, 14:40
9 лучших книг в отпуск. С ними дорога пролетит незаметно Life, 14:39
Как получить полную информацию о потенциальном бизнес-партнере Тренды, 14:37
Минобороны назвало число привлеченных Украиной иностранных наемников Политика, 14:37
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 14:33
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
АвтоВАЗ запланировал «разогнаться» до продажи 30 тыс. машин в месяц Авто, 14:28
Минобороны России сообщило о перехвате пяти выпущенных ВСУ ракет С-200 Политика, 14:28
Другая логика безопасности: как защитить облако компании от хакеров Pro, 14:26
Песков объяснил необходимость проверок машин на Крымском мосту Политика, 14:21
Основателя «Хортицы» внесли в список террористов и экстремистов Политика, 14:21
BIS: К 2030 году появится 15 цифровых национальных валют Крипто, 14:00
Синоптики объяснили аномальные ливни на Черном море Общество, 14:00
Общество ,  
0 

Синоптики объяснили аномальные ливни на Черном море

В Гидрометцентре и «Фобосе» объяснили аномальные ливни на Черном море
В серии интенсивных дождей в районе Черного моря виновато глобальное потепление: из-за него третий сезон на побережье наблюдается нехарактерная погода, — объяснили специалисты
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

На фоне глобального потепления наблюдается разбалансировка погодных событий, в том числе увеличивается повторяемость интенсивных ливней. Об этом заявил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На самом деле, третий сезон в южных регионах европейской территории России ситуация нестандартная. В основном она связана с тем, что не часто встречается в этих регионах летом, а именно — преобладает циклоническая деятельность, это с одной стороны. И второе — буквально с июня хорошо выраженные фронтальные разделы фиксируются и прогнозируются именно в Краснодарском крае», — отметил он.

По словам Вильфанда, обостренные фронтальные разделы связаны с тем, что холодные воздушные массы перемещаются с севера, севера-запада, северо-востока, а с юга (из Турции и Малой Азии), иногда с юго-востока (из Центральной Азии) поступает очень теплый воздух, иногда тропический.

«Различие двух воздушных масс с разными физическими свойствами, прежде всего с разным температурным режимом, приводит к обострению фронтальных разделов. Вот фронт образуется. И тогда по клину этого фронтального раздела перемещается воздух вверх. Облака растут очень высоко — до 12–14 км. Это является главным условием формирования интенсивнейших осадков. Они выпадают в виде ливней», — заключил он.

Последствия ливней на черноморском побережье. Фоторепортаж
Фотогалерея 

9 июля в разных регионах Краснодарского края выпало до 50 мм за час. Вода не успевает впитываться в почву, что приводит к бурным потокам, однако сейчас ситуация уже меняется, отметил Вильфанд.

Как сообщила в разговоре с РБК ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Алина Котилевская, для юга России летом характерны ливни — это связано с летними процессами. Причем июль является самым дождливым (данные для Сочи).

Читайте на РБК Pro
Акции каких стран покупать: прогноз Goldman Sachs до 2075 года
Зарплата 500 тыс. руб. плюс: кому и за что в России столько платят
«Появилась девушка — и сон изменился»: как живет создатель WordPress
Вторая скрипка: чем занимается финдиректор на разных этапах роста бизнеса

«Но то количество осадков, которое выпало в Сочи, оно, конечно, аномально. Почему? Потому что за прошедшую ночь, возьму район Большого Сочи, метеостанция в Сочи зафиксировала 11 мм дождя, а в Адлере, Большой Сочи называется, 67 мм. Такую мозаичность осадков спрогнозировать сложно. Давайте будем ориентироваться на большую цифру. Местами практически до 70 мм дождей», — отметила она. И предупредила, что 10 июля может выпасть еще около 30 мм.

Котилевская напомнила, что 100 мм — это месячная норма для Сочи, поэтому такое количество является аномальным. Интенсивные осадки также дает сочетание моря и гор, которые усиливают процессы образования облачности.

Ожидается, что тучи рассеются к 13 июля, интенсивность осадков будет ослабевать, и во второй половине недели будет сухо, заключила ведущий специалист «Фобоса».

Синоптики объяснили аномальные ливни на Черном море
Video

Сильные ливни обрушились на побережье Черного моря в минувшие выходные. В Сочи из-за ливней, града и смерчей закрыли все пляжи до 11 июля, потоки воды снесли больше десятка автомобилей и затопили несколько жилых домов. Аэропорт Сочи перестал принимать самолеты.

От непогоды также пострадала Абхазия: в Гагре и Пицунде затопило улицы и жилые дома, магазины и кафе. Министр туризма республики Теймураз Хишба также порекомендовал на некоторое время закрыть все пляжи.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Анастасия Серова Анастасия Серова, Виктория Громова Виктория Громова
синоптики Погода ливни Черное море Роман Вильфанд Сочи
Материалы по теме
Последствия ливней в Сочи. Видео
Общество
Последствия ливней на черноморском побережье. Фоторепортаж
Общество
Ливни, наводнения и смерчи пришли на курорты Черного моря. Видео
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter