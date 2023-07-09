МЧС: в Сочи потоки воды после ливня унесли около десятка автомобилей

Потоки воды после ливня в Сочи унесли около десятка автомобилей

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Около десяти автомобилей унесло потоком воды из-за сильного ливня в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

«От оперативного дежурного МКУ «Службы спасения» поступила информация о том, что по улице Ручей Видный потоком воды снесло около 10 машин. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в результате обильных осадков в городе затопило первый этаж многоквартирного четырехэтажного жилого дома на улице Кипарисовой в Хостинском районе. В пункт временного размещения эвакуированы десять человек. Сейчас проводится откачка воды.

Произошло также подтопление цокольных этажей многоквартирных домов на улицах Кипарисовой, 1 и Шоссейной, 5. Эвакуация жильцов и расселение не потребовались.

В ночь на 9 июля в Сочи выпало около 80 мм осадков, сообщила местная администрация. В городе продолжает действовать штормовое предупреждение, сильные осадки ожидаются в ночь на 10 июля.

В результате ливней никто не пострадал. Общественный транспорт работает в штатном режиме. Городская инфраструктура также не была повреждена. По улице Ручей Видный в районе дома № 67 «пострадал личный автотранспорт», сообщили в администрации.