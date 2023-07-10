В кубанском поселке Мирный эвакуировали людей из-за подтопления 150 домов

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Спасатели эвакуировали жителей поселка Мирный Краснодарского края из-за подтопления около 150 домов и дворов. Об этом сообщило МЧС Кубани в своем телеграм-канале.

«Сегодня около полуночи поступило сообщение о том, что в результате сильного дождя (50 мм за 1 час) в поселке Мирный федеральной территории «Сириус» произошло подтопление около 150 придомовых территорий и домовладений, частично подтоплены 13 улиц», — говорится в сообщении министерства.

На месте работают десять оперативных групп местной администрации и Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Специалисты ведомства проводят откачку воды. В пункты временного размещения эвакуировали 54 человека, из них 15 детей. К ликвидации последствий дождя привлекли 146 человек и 55 единиц техники. Ситуация находится на особом контроле МЧС Кубани, подчеркнули в министерстве.

Поселок Мирный расположен севернее олимпийских объектов.

С субботы, 8 июля, на Сочи обрушились проливные дожди и ветер. Потоки воды снесли больше десятка автомобилей. 9 июля все городские пляжи в Сочи были закрыты из-за непогоды, в городе продолжает действовать штормовое предупреждение. Департамент курортов, туризма и потребительской сферы администрации города уточнил, что купание запрещено до 11 июля.