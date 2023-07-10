В кубанском поселке Мирный эвакуировали людей из-за подтопления 150 домов
Спасатели эвакуировали жителей поселка Мирный Краснодарского края из-за подтопления около 150 домов и дворов. Об этом сообщило МЧС Кубани в своем телеграм-канале.
«Сегодня около полуночи поступило сообщение о том, что в результате сильного дождя (50 мм за 1 час) в поселке Мирный федеральной территории «Сириус» произошло подтопление около 150 придомовых территорий и домовладений, частично подтоплены 13 улиц», — говорится в сообщении министерства.
На месте работают десять оперативных групп местной администрации и Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Специалисты ведомства проводят откачку воды. В пункты временного размещения эвакуировали 54 человека, из них 15 детей. К ликвидации последствий дождя привлекли 146 человек и 55 единиц техники. Ситуация находится на особом контроле МЧС Кубани, подчеркнули в министерстве.
Поселок Мирный расположен севернее олимпийских объектов.
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