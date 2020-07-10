Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 71,23 (+0,35) Инвестиции, 13:12
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 80,27 (-0,14) Инвестиции, 13:12
«Автомобилист» продлил контракт с 41-летним Дацюком Спорт, 20:07 СМИ сообщили о повторном закрытии Храма Гроба Господня из-за коронавируса Общество, 20:06 ВОЗ сообщила о рекордном приросте новых случаев коронавируса в мире Общество, 20:01 МИД Греции назвал провокацией превращение собора Святой Софии в мечеть Политика, 19:53 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:48 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 июля Общество, 19:46 Голикова назвала COVID-19 причиной роста смертности в мае Общество, 19:45 Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях Политика, 19:32 Власти сообщили об ответе стран о полетах в Россию после COVID-19 Общество, 19:28 Эксперты оценили риски падения цен на нефть из-за второй волны COVID-19 Бизнес, 19:18 Адвокат Ефремова заявил о давлении до оглашения претензий палаты к нему Общество, 19:12 Финляндия назвала срок продления ограничений въезда для россиян Политика, 19:00 Падение биткоина до 0 и законы о криптовалюте. Главные новости за 5 минут Крипто, 18:54 Сотрудник упал в обморок при виде принца Чарльза в супермаркете Общество, 18:48
Пандемия коронавируса ,  
0 

ВОЗ сообщила о рекордном приросте новых случаев коронавируса в мире

Фото: Adnan Abidi / Reuters
Фото: Adnan Abidi / Reuters

В мире зафиксирован рекордный суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом. За сутки были зафиксированы более 228 тыс. случаев заболевания, сообщила Всемирная организация здравоохранения, передает Reuters.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Материал дополняется.

Читайте на РБК Pro
Джинсовая легенда Levi's возвращается после долгого забвения Джинсовая легенда Levi's возвращается после долгого забвения
Их рук дело: как уйти из найма в крафтовое производство Их рук дело: как уйти из найма в крафтовое производство
Фокус-сессия с топ-менеджерами «Делимобиля» и X5 Retail Group Фокус-сессия с топ-менеджерами «Делимобиля» и X5 Retail Group
Личная жизнь важнее работы: 8 тенденций в мотивации персонала Личная жизнь важнее работы: 8 тенденций в мотивации персонала
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter