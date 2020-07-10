Пандемия коронавируса , 10 июл, 20:01
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ВОЗ сообщила о рекордном приросте новых случаев коронавируса в мире
В мире зафиксирован рекордный суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом. За сутки были зафиксированы более 228 тыс. случаев заболевания, сообщила Всемирная организация здравоохранения, передает Reuters.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i
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