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Индия обошла Россию по числу заболевших COVID-19

Россия опустилась на четвертое место в мире по числу выявленных случаев коронавируса. На третье место вышла Индия, где число инфицированных приблизилось к 700 тыс.
Фото: Yawar Nazir / Getty Images
Фото: Yawar Nazir / Getty Images

По данным Минздрава Индии, общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 697 413. Больше их было выявлено лишь в США и Бразилии. В России, которая до сегодняшнего дня занимала третье место в мире по этому показателю, по состоянию на утро 5 июля был зарегистрирован 681 251 случай заболевания.

Последние три дня ежедневное число новых случаев инфицирования в Индии превышает 20 тыс. Как отмечает издание Times of India, только за последние сутки заболели 24 248 человек. По общему числу летальных случаев страна занимает 8-е место в мире.

Общее число умерших от последствий коронавируса в Индии достигло 19 693 человек.

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Наихудшая в стране ситуация складывается в штате Махараштра (крупнейший город — Мумбаи). Ухудшается она также в штатах Ассам и Уттар-Прадеш (к югу от Дели). При этом власти отмечают, что в ряде восточных штатов положение стало медленно улучшаться.

В Индии число заболевших коронавирусом стало резко расти с начала мая.

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Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 24 часа во всем мире заразились более 203 тыс. человек, что стало одним из максимальных показателей за все время пандемии. Помимо Индии больше всего новых случаев фиксируется в США и Бразилии. Сложная ситуация складывается и в Мексике, где общее число летальных исходов превысило 30 тыс. По этому показателю страна обошла Францию и вышла на пятое место в мире (после США, Бразилии, Великобритании и Италии).

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус, Индия
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